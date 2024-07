"No te soporto": las palabras que Tiafoe le dijo a Carlos Alcaraz tras perder contra él en Wimbledon

Lo tuvo cerca, pero no pudo ser: Frances Tiafoe volvió a quedarse a un set de ganar a Carlos Alcaraz en un partido de Grand Slam, esta vez en Wimbledon. No obstante, el murciano volvió a sacar adelante un duro partido y consiguió remontar para conseguir el billete a los octavos de final. Tras el encuentro, Tiafoe confesó lo que le había dolido caer ante Alcaraz y las palabras que se dijeron después.

Al terminar el partido en el que el español se impuso al estadounidense por 5-7, 6-2, 4-6, 7-6 (2) y 6-2 ambos se fundieron en un abrazo y cruzaron unas palabras.

"Tan solo nuestro respeto. Él me dijo: 'es muy bueno verte jugar de esta manera'. Yo le dije que no le soportaba (risas). Le dije que hiciera un camino otra vez y le deseé lo mejor para llevarse el título. Carlos me siguió repitiendo que soy uno de los mejores jugadores del mundo. Le tengo mucho respeto", desveló en la rueda de presa posterior el americano.

Asimismo, Tiafoe confesó lo que había supuesto para él jugar este partido: "Fue increíble para mí estar en un ambiente así otra vez y jugar con tanta calidad. Perseguir a uno de los mejores del mundo y mostrar mi mejor juego en una pista que nunca había pisado. Definitivamente, eso ha encendido una luz en mí. Me he divertido mucho jugando y me he sentido muy cómodo".

Alcaraz, el cual defiende el título de Wimbledon, ya está en octavos de final tras haber conseguido imponerse a Tiafoe y ahora tendrá que medirse a Ugo Humbert.