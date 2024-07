La emotiva celebración del gol de Mikel Merino encierra un bello homenaje a su padre: igual que hace 33 años

Tras la victoria de España frente a Alemania en la Eurocopa solo se habla de un hombre: Mikel Merino. El jugador de la Real Sociedad marcó el gol que dio a la selección de Luis de la Fuente el pase a la semifinal del torneo. Lo hizo en el minuto 119, a un solo suspiro de llegar la los penaltis, y lo celebró de una manera... que ya vivieron en Stuttgart hace más de tres décadas.

Merino voló, cabeceó un perfecto centro de Dani Olmo y mandó el balón al fondo de la red defendida por Neuer. El éxtasis se desató entre los jugadores de España, que se fueron con él al córner a celebrarlo. Después, el futbolista hizo un festejo especial acordándose de su padre, quien 33 años antes marcó en el mismo estadio y lo celebró de la misma forma.

Mikel empezó a dar vueltas alrededor del banderín, agitando para sí mismo el puño cerrado, se colocó al lado y con rabia terminó gritando antes de marcharse de nuevo al centro del campo.

Con esa celebración quiso recordar a su padre, Miguel Merino. En 1991, el exfutbolista de Osasuna jugó la Copa de la UEFA en ese mismo estadio y metió un gol al Stuttgart. Después lo festejó de esa misma forma.

Después del partido, su padre se pasó por El Partidazo de COPE y habló sobre ese gol de Mikel Merino: "En ese momento, tú haces tu trabajo y metes un gol y es mucha alegría. Pero la situación es más importante ahora, esta repercusión y este partido, en ese escenario y ese rival, es especial. Lo he vivido casi más que el mío"

"Habíamos hablado de este tema porque él está empeñado en dejarme mal. Ha hecho muchas más cosas que yo pero esto era lo único que me quedaba y se ha empeñado en dejarme otra vez por detrás. No me lo había dicho pero hablábamos de esa casualidad. A mi no me importaba en absoluto y nos hemos hechos unas risas después del partido. Me ha dicho 'otro gol en Stuttgart, como tú'. Estoy súper orgullosos de su comportamiento, los minutos que salga", añadió.

Miguel Merino, por último, reconoció la emoción por este momento: "Los ojos llorosos sí que los tenía. Era un momento tan importante... ellos estaban con el subidón y la flecha para arriba".