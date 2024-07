La imagen de la victoria... y las bajas ante Francia: Pedri tiene que ser sujetado por las piernas en la celebración del vestuario

El encuentro de cuartos de final de la Eurocopa entre España y Alemania tuvo todos los ingredientes para convertirse en una de las eliminatorias más emocionantes y destacadas de lo que llevamos de competición: tensión de principio a fin, polémica, máxima igualdad, buen juego, sanciones y un gol en el último minuto que provocó la felicidad plena en el equipo de Luis de la Fuente.

Sin embargo, todo no iban a ser buenas noticias. La épica batalla vivida en Stuttgart, Alemania, provocó distintos daños colaterales que la selección española padecerá en el próximo encuentro (se jugará el martes 9 de julio) de semifinales de la Euro 2024 ante Francia.

Daños colaterales

Por un lado, Pedri, según indicó la RFEF tras una primera exploración, sufrió un esguince lateral interno en su rodilla izquierda tras recibir una dura entrada de Toni Kroos (el árbitro no sancionó la acción con cartulina amarilla) en los primeros minutos de partido. El canario, después de ser atendido sobre el césped por los servicios médicos, volvió a probarse en el terreno de juego, pero la gravedad del golpe y la lesión hizo imposible seguir deleitando con su juego a los miles de aficionados españoles desplazados hasta el Stuttgart Arena. A priori, todo hace indicar que el centrocampista del FC Barcelona no volverá disputar un encuentro en lo que resta de Eurocopa.

Dani Carvajal y Robin Le Normand tampoco estarán presentes en la próxima eliminatoria ante la selección francesa. Ambos jugadores, que estaban apercibidos de sanción, recibieron la cartulina amarilla durante diferentes lances del juego. El defensor del Real Madrid, además, fue expulsado en el último minuto del partido tras parar una internada de Musiala por la banda izquierda, algo que no le impedirá, afortunadamente, estar presente en una hipotética final.

Morata estará presente en 'semis'

El jugador del Atlético de Madrid, Álvaro Morata, también era otro de los jugadores apercibidos en el equipo de Luis de la Fuente. El delantero español fue sustituido en el minuto 80 por Mikel Oyarzabal sin haber recibido ningún tipo de amonestación de Anthony Taylor, árbitro principal del encuentro. No obstante, tras el gol de Mikel Merino en el último suspiro de la prórroga, la UEFA notificó a través de un rótulo en las imágenes de televisión que el madrileño, junto a Fabián Ruiz, había sido sancionado tras la celebración del segundo tanto español.

Morata, sorprendido, fue informado de la situación en zona mixta. "Es imposible. Si me sacó amarilla a mí, tienen que sacarle amarilla a todos los alemanes, que hicieron lo mismo en el gol de ellos. Fabián ha hecho algo en el banquillo pero yo no he hecho nada", añadió Álvaro. Minutos después, se confirmó que todo había sido un error, por lo que el atacante de la selección española estará disponible para el próximo encuentro de 'semis' ante Francia.

La imagen de la victoria

La selección española, tras realizar la machada ante Alemania y eliminar por primera vez en su historia a una anfitriona, celebró por todo lo alto la victoria en el vestuario. La RFEF publicó un vídeo donde la alegría y la felicidad eran las principales protagonistas en un grupo de excelentes personas y futbolistas. La gran 'piña' española quiso plasmar el momento y todos, excepto Luis de la Fuente, no quisieron perder la oportunidad de estar presente en una fotografía que ya es historia del fútbol español.