Mikel Merino explica lo que sintió al meter el gol que eliminaba a Alemania: "No he visto salir el balón de mi cabeza"

Ya nada será igual para Mikel Merino. El futbolista de la Real Sociedad fue el autor del gol que dio el pase a España a las semifinales de la Eurocopa en el minuto 119 contra Alemania. Su tanto eliminó a la anfitriona del torneo y silenció a todo un estadio mientras él no se lo creía.

"Al principio no me lo creía. No he visto salir el balón de mi cabeza. Lo he visto justamente cuando entraba. He escuchado un silencio increíble y no sabía si estaba pasando algo o no. He tardado un par de segundos en darme cuenta de que había sido gol", afirmó tras el encuentro.

Mikel Merino, que aseguró que la adrenalina le estaba pasando factura después del partido, añadió: "Se resume en un gol en el 119', pero hay mucho trabajo detrás, colectivo e individual".

"Sobre todo una alegría inmensa por todos mis compañeros que, después de todo el trabajo que estaban haciendo durante todo el partido, que nos empaten en el 90 prácticamente... era un varapalo. Pero, bueno, es un premio a la constancia, al trabajo y creo que nos lo merecemos", comentó el centrocampista de la Real Sociedad.

Además, el jugador 'txuri-urdin' admitió que "era el partido que esperábamos todos". "Es un partido entre, posiblemente, dos de las mejores selecciones del mundo. Esto podía haber sido una final del Mundial o una final de Eurocopa fácilmente, y se ha demostrado", dijo.

"Dos plantillas de una calidad inmensa, cada jugador que salía lo hacía bien. Los que han salido de inicio se han ido muy bien. Y así son los partidos de élite, un toma y daca. Al final se ha demostrado que sabemos sufrir, que tenemos un equipazo y hemos ganado", apostilló.

"Desde luego que algo tiene este estadio, que nos da suerte. Como tú dices, debut en selección y gol ahora", respondió al periodista. "Mi padre también metió en la UEFA aquí. O sea que un estadio especial para nosotros y lo recordaremos siempre", auguró Merino finalmente.