La gran polémica de la que se queja Alemania tras caer con España: una mano clara de Cucurella que no fue penalti

El partido entre España y Alemania terminó de manera inmejorable para los de De la Fuente: ganando y consiguiendo el pase a las semifinales de la Eurocopa. No obstante, todo podría haber cambiado si el colegiado hubiera pitado un penalti por mano de Cucurella tras un tiro a puerta de Musiala. Sin duda, la jugada más polémica del encuentro.

La acción se produjo nada más comenzar la segunda parte de la prórroga, cuando Jamal Musiala, tras un control en la frontal, lanzaría el balón intentando encontrar la portería, el cual terminó impactando en la mano de Cucurella.

Poco tardaron en reaccionar los jugadores alemanes, los cuales fueron en masa a protestar al colegiado, Anthony Taylor.

Tras ello, el árbitro esperó las instrucciones del VAR, que tras la pertinente comprobación, decidió continuar el juego, provocando el cabreo de los alemanes. Todo ello porque la mano de Cucurella se encontraba claramente separada de su cuerpo.

"Creo que ha sido una acción muy rápida y está en una posición natural. Considero que el árbitro lo ha visto muy rápido y ha sabido que no ha podido hacer nada ahí y bueno, al final, son pequeños detalles. Pero bueno, nosotros muy contentos", ha afirmado el jugador de la selección en la zona mixta tras el partido.

Al final, tal y como ha comunicado la UEFA, el colegiado no ha pitado el penalti de Cucurella porque hay un fuera de juego Füllkrug en el centro previo.

Enfado de Nagelsmann

Julian Nagelsmann, seleccionador alemñán, mostró un gran enfado cuando fue preguntado por la posible mano de Cucurella: "No entiendo por qué no se tiene en cuenta lo que ocurre con el balón. Si Musiala manda el balón al centro de Stuttgart y Cucurella lo roza con la mano, no diría absolutamente nada. Pero es que el disparo iba a puerta. Tenemos mucha inteligencia artificial y no la aprovechamos. Ese balón iba a portería y creo que hubiese ido dentro, de ahí que no entienda la decisión del árbitro",