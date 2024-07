Víctor del Águila e Inés Astrain vuelan en la PDA de HOKA Val d’Aran by UTMB

Cada año hay más ganas de la PDA. Una distancia que agotó dorsales en tan solo 20 días y que congrega a algunos de los corredores más fuertes del panorama nacional e internacional.

La que sin duda se ha convertido en la distancia más preciada de HOKA Val d’Aran by UTMB® arrancaba a las 7:00 de la mañana en el pueblo de Salardú con un cambio en el recorrido debido a la acumulación de nieve en la zona de Còth de Pòdo, a 2.600 metros de altitud, en Colomèrs. 1.707 corredores tomaban la salida repartidos entre sus tres diferentes oleadas, 7:00, 7:30, y 8:00, dispuestos a recorrer los 51,5 kilómetros con 3.100 metros de desnivel positivo, y 3.400 de negativos que les separaba de la meta ubicada, por primera vez en la historia del evento, en el Ultra-Trail® Village de Vielha.

El nivel era de altura, con atletas de la talla de Miguel Arsenio (903 UTMB® Index), José Ángel Fernández Jiménez (888 UTMB® Index), Marcos Ramos (871 UTMB® Index), Inés Astrain (706 UTMB® Index), Marta Pérez Maroto (698 UTMB® Index), y Madison Reynolds (692 UTMB® Index).

Finalmente, Víctor del Águila ha sido el primer corredor en hacer sonar la campana de esta cuarta edición de HOKA Val d’Aran by UTMB®, cruzando la meta en un tiempo de 05:00:20. Justo detrás de él llegó el corredor portugués Andre Rodrigues, que paró el crono en 05:00:29. Completó el podio Daniel Castillo, séptimo en la misma distancia el año pasado.

En la categoría femenina Inés Astrain ha sido la más rápida, recorriendo los 51,5 kilómetros de la carrera en un tiempo de 06:12:02. "Soñaba con una carrera así, mi primera carrera By UTMB®. Me he marcado yo a mí misma el tiempo, y la he disfrutado un montón, hasta la última bajada, cuando me han dicho que Gisela estaba a tres minutos", ha indicado la corredora de Pamplona.

Gisela Carrión se hizo con el segundo puesto parando el crono en 06:14:58. "Me había propuesto un objetivo que me gustara mucho y he elegido este. He vivido mucho aquí y la Val d’Aran es muy especial para mí", ha señalado la catalana. Marta Pérez Maroto fue tercera, con un tiempo de 06:22:29.

Mañana toca el turno de la CDH, la carrera de 110 kilómetros, que dará comienzo a las 6:00, y a las 16:00 horas saldrá la VDA, la carrera insignia de HOKA Val d’Aran by UTMB