Novak Djokovic va a por Wimbledon sin pensar en los Juegos: "No me preocupa volver a lesionarme, si no, no estaría aquí"

Novak Djokovic superó este jueves la segunda ronda de Wimbledon con ciertas dificultades ante el jugador local invitado por el torneo, Jacob Fearnley. Tras apretado partido, el serbio confesó que "no le duele" la rodilla de la que llegaba aún en recuperación tras la lesión de Roland Garros y que ha llegado a Londres "sin miedo" a lesionarse pese a la cercanía de los Juegos Olímpicos.

"Todavía no estoy donde quiero estar, llego un poco tarde a algunas bolas a las que normalmente no llego tarde, pero no he sentido ningún dolor. Creo que todo vendrá jugando partidos, la rodilla responde muy bien", dijo antes de hablar claramente de su objetivo en Wimbledon.

"Cuanto más tiempo pueda permanecer en el torneo, más mejorará mi movimiento. No me preocupa volver a lesionarme, de lo contrario no estaría aquí. No tengo tiempo ni energía para pensar en ello. Espero subir el nivel en los próximos partidos", dijo al respecto.

Cabe recordar que Novak Djokovic no ha conseguido nunca hacerse con una medalla olímpica, premio que falta en sus pobladas vitrinas para superar a Rafa Nadal, con dos oros en su haber.