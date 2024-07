Luis de la Fuente bromea con el plan de España para frenar a Kroos: "Habíamos pensado atarle los pies"

Solo falta un día para que España y Alemania se midan en busca del pase a las semifinales de la Eurocopa, y una de las grandes preguntas sobre la mesa de la selección española es qué hará la Roja para frenar a un Toni Kroos que ha cambiado por completo a la Mannschaft. "No sé si me dejarán... habíamos pensado atarle los pies, pero no sé si lo aceptará la UEFA", ha bromeado el seleccionador español.

Preguntado por la altísima eficacia en el pase del alemán, un 95,8% en esta Eurocopa, el técnico de Haro ha descrito al '8' como "un superclase" y como uno de esos jugadores a los que "no les deja el fútbol nunca", sino que son "ellos los que dejan el fútbol cuando quieren". Para intentar frenarle, "intentaremos que no tenga posibilidad de recibir fácil el balón y de limitarle esas opciones de pase".

"Ha aportado todo el talento, el control del fútbol, su calidad y seguramente el carisma que tiene dentro del vestuario. Y eso, cuando te sientes acompañado por alguien tan importante y con tanta seguridad como la que él transmite, pues te contagia. Yo creo que le ha venido muy bien a Alemania e insisto, es una pena que haya pensado dejar el fútbol. Como aficionado, me encantaría seguir viéndole jugar", ha apuntado sobre el regreso de Kroos con su selección.

El entrenador de la selección española también ha analizado a su rival en los cuartos de final del torneo continental, del que ha destacado que tiene un "arranque muy poderoso". En este sentido, "vamos a intentar contrarrestar esos inicios actuando y activándonos de la misma manera".

"Queremos desde el primer momento llevar la iniciativa y vamos a salir también con todo desde el primer momento. Creo que es la mejor manera de responder ante un ataque de un rival, defenderlos con un ataque mejor y eso es lo que tratamos de plantear", ha avanzado De la Fuente, que ha considerado que Alemania "tiene unas características futbolísticas y una idea muy parecida" a las de España.

De igual forma, el técnico ha dejado claro que "vamos a intentar imponernos, aunque al final en este tipo de encuentros también somos conscientes de que el que menos errores cometa tiene más posibilidades de sacarlos adelante".

Valorando la espectacular irrupción de Nico Williams y Lamine Yamal, De la Fuente ha querido poner en valor que "tenemos otros jugadores también de nivel mundial importantísimos", así como que España quiere "ser fuerte en el equipo". Aun así, ha reconocido que "las individualidades tendrán que determinar situaciones especiales o situaciones que se den puntuales, que son las que marcan esa diferencia", y ha insistido en que al "desarrollar el concepto colectivo, somos mucho mejores, mucho más fuertes y estas individualidades destacan mucho más".

"Hay muchísima igualdad y quiero poner en contexto la situación de mañana, es un partido que es una final y creo que está muy equilibrado", ha avanzado sobre los cuartos de final ante Alemania, "un gran equipo, una gran selección que destaca porque tiene un conjunto muy sólido, muy equilibrado, pero tiene también individualidades en Musiala, Florian Wirtz, que a mí me parece uno de los mayores talentos europeos, o Toni Kroos, que lo conocéis igual que yo".