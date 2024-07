Dicen que la edad es tan solo un número, algo que ha demostrado con creces Martin Fiz, el que fuera campeón mundial y europeo de maratón. Hace tan solo unos meses, el atleta batió en Castellón el récord de España de 10 kilómetros para mayores de 60 años, al completar la carrera en 33:53 minutos. Algo que ha logrado gracias a su esfuerzo, sacrificio y a una dieta que ha ido cambiando a lo largo de los años.

El atleta español hace una década que ha dado un giro en su nutrición, dejando de lado "su obsesión por los carbohidratos". "Mi alimentación suele ser muy equilibrada y a lo largo del tiempo la he ido modificando. De joven le daba mucha importancia a los hidratos, pero ahora, con 60 años, he perdido algo más de masa muscular y mi organismo demanda proteínas", ha confesado Fiz al Diario del Triathón.

Por ello, su principal fuente de energía son ahora las proteínas, entre las que hay una gran variedad y no solo carne: "En mi caso yo las encuentro en lácteos, queso, frutos secos, trigo sarraceno o avena".

Aunque lo que más llama la atención de su dieta es el consumo de una bebida alcohólica de la que los atletas se suelen alejar: el vino y es que Martin Fiz no está dispuesto a renunciar a determinados caprichos. "Siempre me he dado caprichos. Los caprichos con moderación, como todo en la vida, es bueno. El capricho que me daba cuando competía, y que me sigo dado, de manera controlada, es un buen vino. Una copa de vino todos los días va muy bien", explicaba Fiz.

¿Estará en el vino el secreto del éxito?

El español no puede afirmar con rotundidad si en el vino está el secreto del éxito, pero sí que a él le funciona: "A mí de verdad que me va muy bien. Una copa de vino diaria y el aumento de proteínas me mantienen rápido a los 60 años".

Sobre el uso de geles

Cuando corre carreras de larga distancia, Fiz toma geles y se hidrata mucho para poder rendir mejor y recuperar más rápido y, aunque recomienda su uso en entrenamientos largos, avisa de cuándo no es bueno consumirlos. "A la gente que va a pasar cuatro horas corriendo, por ejemplo, en un maratón, le recomiendo una alimentación combinada, líquida y sólida. No obstante, hay que probar los geles previamente en algún entrenamiento. El organismo tiene que saber antes de la competición si es capaz de asimilarlos. En caso contrario, la carrera puede convertirse en fracaso", concluye.