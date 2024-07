Cuarta porra de la Eurocopa: pronostica los resultados de las semifinales y gana fantásticos premios

Ya se conoce el nombre de los cuatro semifinalistas de la Eurocopa: España y Francia disputarán el martes la primera, mientras Inglaterra y Países Bajos, tras sufrir lo indecible ante Suiza y Turquía, dirimirán la segunda un día después.

Y para que puedas vivir las eliminatorias con la mayor emoción, en 20minutos hemos arrancado el ‘Juego 4’ de nuestra ‘Porra 20M’, en el que tendrás que pronosticar los marcadores de la Eurocopa 2024. Además, no te preocupes si no has participado en los juegos anteriores, puesto que las puntuaciones y premios son independientes. Acierta los resultados de ambos partidos y consigue la última camiseta oficial de la selección española de fútbol; conviértete en el cuarto triunfador de nuestra porra.

Sistema de puntuación 'Juego 4'

- Para poder entrar en el sorteo de la camiseta de la camiseta deberás acertar ambos marcadores de los dos partidos que se disputarán en las semifinales.

- Se permitirá votar desde que se abran las votaciones hasta un minuto antes del comienzo del primer partido de estas semifinales.

- Una vez finalizadas las semifinales, dichas puntuaciones no contarán para las demás rondas y sorteos del torneo correspondiente. Además, los puntos conseguidos en los juegos anteriores no contarán para este.

- Si hay más de un participante que haya acertado todos los marcadores, el ganador se elegirá por sorteo. Este sorteo se realizará internamente y por medios técnicos que garanticen su validez y veracidad.

Para poder participar es necesario registrarse con un único correo electrónico, teléfono móvil y tu nombre completo (siempre el mismo) en 20minutos, generando así un usuario para la competición.

¿Cómo conseguir la Smart TV de 50”?

En esta nueva edición volvemos a contar con una fantástica televisión que puede ser tuya si aciertas el resultado de la final de la Eurocopa 2024. Este premio corresponde al 'Juego 5', que arrancará el próximo 11 de julio, una vez se conozcan los dos finalistas del torneo.

Los participantes que acierten el marcador de la final de la Eurocopa entrarán en un sorteo en colaboración con TD Systems de un televisor LED de 50 pulgadas (126 cm) Quantum LED 4K con HDR10 y una resolución Ultra HD de 3840 x 2160 píxeles. Guárdate bien la fecha y no te olvides de participar para poder luchar por llevarte esta Smart TV de 50”. Además, te recomendamos que te suscribas a nuestra newsletter de 'Eurocopa 20M' para estar al tanto de todas las fechas de nuestra porra y de todas las novedades de este torneo.

Acierta los marcadores y sé el cuarto ganador de la “Porra Eurocopa 20M”. Vive la magia del fútbol europeo de la mano de 20minutos.