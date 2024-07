Los Juegos Olímpicos de París 2024 son especiales para Simone Biles. La estadounidense de 27 años, historia del deporte de la mano de la gimnasia artística, llega a la cita más importante de este verano con el objetivo de nuevas medallas. También para demostrar al mundo que su retirada de Tokio en 2021 por problemas de salud mental solo fue un alto en su exitoso camino. Visto lo visto el primer día en el que ha competido, este domingo, va camino de logarlo.

La francesa Cecile Landi, entrenadora de Simone Biles y del equipo estadounidense de gimnasia, se mostró orgullosa de la actuación de la campeona del mundo. "Yo diría que no está nada mal, está bastante bien", dijo sobre los 59,566 puntos logrados por Biles. "Estoy orgullosa de ella", añadió.

El 27 de julio de 2021, durante los Juegos Olímpicos de Tokio, Simone Biles sorprendió con su inesperada retirada. La gimnasta abandonó la prueba por equipos tras su ejercicio en el primer aparato. Las alarmas saltaron y se especuló con un posible problema físico, pero nada más lejos de la realidad. La cuatro veces campeona olímpica decía adiós por salud mental.

"Simplemente no confiaba en mí misma tanto como solía hacerlo antes. (...) Desde que entro al tapiz, estoy yo sola, confrontando los demonios en mi cabeza... Debo hacer lo que es bueno para mí y concentrarme en mi salud mental y no comprometer mi bienestar", reveló después la campeona olímpica en la zona mixta.

La estadounidense estaba sufriendo 'twisties', un bloqueo mental que experimentan algunas gimnastas durante una competición o momentos de máximo estrés. Llamado así por el verbo en inglés "twist", en español girar, hace que la deportista se olvide de cómo realizar un ejercicio, lo que puede derivar en graves lesiones.

Simone Biles, como tantas otras veces, confió su salud mental a Robert Andrews, fundador y director del Instituto de Rendimiento Deportivo de Houston. Con su ayuda terminó saliendo del bache, como ya había hecho en otras ocasiones.

"Tuvimos que trabajar mucho para mantenerla empoderada y que pudiese seguir apareciendo de esa manera a pesar de una cultura que no lo permitía. Tuvimos que luchar contra esa vieja cultura de estoicismo en la que parece que una gimnasta no se está divirtiendo, que es demasiado seria y perfeccionista. Tuvimos que luchar para que Simone pudiera ser ella misma y ser su esencia en el pabellón", desveló Andrews.

732 días después de aquel 27 de julio de 2021 y tras mucha terapia, la estadounidense regresó a la competición en el US Classic de Chicago hace casi un año, en agosto de 2023. Tras un largo periodo de descanso para cuidar su salud mental, Biles volvió por todo lo alto, saliendo campeona con 59.100 puntos y 5.000 de ventaja sobre la segunda clasificada.

Ya con la mente preparada, Simone disputó a principios de julio en Minneapolis las pruebas de selección internas. En sus dos mejores aparatos, salto y suelo, la campeona olímpica estuvo estelar.

Tras las dos jornadas de competición, Biles sumó 117,225 puntos y logró la clasificación directa gracias a su mejor nota global. Automáticamente se convierte en favorita para proclamarse campeona olímpica absoluta por segunda vez y culminar el doblete que no pudo firmar en Tokio.

La considerada mejor gimnasta de todos los tiempos, tanto por el grado de dificultad de sus ejercicios como por la creación de nuevos elementos que solo ella acomete, obtuvo en suelo notas de 14,850 y 14,725, con ejercicios de dificultad 6,9 y 7,0; y en salto fue puntuada con 15,975 y 15,500, con dificultad de 6,4, a una distancia sideral de sus compañeras.

Simone Biles, que este verano luchará por el título olímpico frente a la brasileña Rebeca Andrade, llega hasta París con el apoyo de los seguidores del deporte y de rostros conocidos como Taylor Swift.

La artista aprovechó que la gimnasta utilizó en su ejercicio de suelo parte de los acordes del tema ...Ready for it? para expresar su admiración hacia ella: "He visto esto muchas veces y aún no estoy preparada. Ella sí que está lista", afirmó la cantante.

La gimnasta más laureada de la historia

Simone Biles es la gimnasta artística más laureada de todos los tiempos. El pasado octubre ganó su segunda medalla de oro en los Campeonatos Mundiales de Gimnasia disputados en Amberes (Bélgica).

Ese título significó llegar a la hazaña de 34 medallas, superando así el récord del bielorruso Vitaly Scherbo de 33 metales totales entre Juegos Olímpicos y Campeonatos del Mundo.

Ha participado en dos Juegos Olímpicos, en Río 2016 y Tokio 2020, y ha logrado cuatro medallas de oro, una de plata y dos de bronce, un palmarés que buscará ampliar en París 2024.