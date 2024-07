Pedri contesta a los que le acusan de salir por la noche: "Hay cosas que se dicen que no son verdad"

Pedri es una de las piezas claves de la selección española en esta Eurocopa y, aunque todo el protagonismo se lo están llevando Nico Williams y Lamine Yamal, el canario está desempeñando un gran papel. No obstante, el futbolista no lo ha pasado nada bien en los últimos meses, no solo por las lesiones que ha padecido, sino por los comentarios sobre los que le acusan de salir por la noche.

Sobre todo ello, se ha sincerado ante los micrófonos de Radio Marca, donde ha confesado cómo afrontó tanto las lesiones como las críticas sobre su estado físico: "Vuelvo a ser feliz, he pasado momentos complicados, las lesiones son lo peor de un futbolista. Cuando no estás a tu nivel siempre hay críticas, pero hay cosas que a tu familia le duelen".

"Estaba más triste por lo que pasaba en mi cuerpo que por lo que decían. Hay muchas cosas que se dicen que no son verdad", continúa diciendo el centrocampista del F.C. Barcelona.

Cabe recordar que incluso el hermano de Pedri contestó en sus redes sociales a un aficionado del Barcelona que estaba criticando al futbolista por su supuesto bajo rendimiento y los motivos del mismo, llegando incluso a insultarle.

Sobre el doblete de Eurocopa y Juegos Olímpicos

Asimismo, Pedri confiesa que prefiere "hablar en el campo" y considera que está recuperando su nivel, aunque es consciente de que "cuando no marcas goles y no das asistencias, no sales en las portadas".

El centrocampista también se refirió a las lesiones que ha venido sufriendo desde que en 2021 protagonizara en verano un doblete con la Eurocopa y los Juegos Olímpicos de Tokio: "No me arrepiento de aquello. Tengo una medalla en mi casa que es un orgullo para mí. Es normal decir que las lesiones vinieron por aquello, pero cuando te ves en esa situación es muy difícil decir que no a la selección".