Rodri confiesa cómo para los pies a Nico Williams y Lamine Yamal: "Me ha tocado echarles alguna bronca"

Si la selección española de fútbol está destacando por algo en esta Eurocopa, además de por su juego, es por el sentimiento de equipo y buen rollo que hay entre los jugadores. Una selección a la que Nico Williams y Lamine Yamal le están dando un aire más desenfadado por su juventud, aunque a veces, hay que llamarles la atención.

Sobre ello ha hablado en El partidazo de Cope uno de los veteranos del equipo, Rodrigo Hernández, cuando le han preguntado por ambos jugadores: "Soy un tipo guasón, pero soy uno de los capitanes y me tengo que poner una máscara y mostrar algo de seriedad".

Asimismo, Rodri confiesa cómo les ha tenido que llamar la atención en alguna ocasión: "Alguna vez me ha tocado echarles alguna bronca. En alguna charla son los últimos que se callan y les digo: '16 años y venís aquí los últimos'. Pero bueno, por lo demás bien".

Rodri también ha hablado sobre la imagen que dejaron Nico y Lamine cuando, después del triunfo ante Georgia, se pudieron a jugar a piedra, papel o tijera para ver quién bebía antes de la botella.

"Lo vi después. Creía que había sido a mitad del partido y no me lo podía creer. Pero están así todo el día buscándose el uno al otro. También te digo, parece que se llevan bien, pero están a la gresca todo el día. Nos contagian esa inocencia, ese fútbol de diversión que hay veces que hay que decirles que tengan un poco de calma y concentración. Pero nos contagian eso que me parece también importante", afirmaba el futbolista de la selección.

El futbolista del Manchester City también habló de cómo es trabajar con el seleccionador, Luis de la Fuente, al que definió como una "computadora perfecta". "Es el poso y la tranquilidad que transmite al jugador y la libertad. Es un entrenador que tiene muy claro a lo que juega y que comunica muy bien lo que quiere. Después eso se ve reflejado en el campo. Muchas veces el dar demasiada información no es tan bueno y él maneja muy bien lo que quiere y cómo lo transmite. Eso me parece clave en este tipo de torneos", concluyó Rodri.