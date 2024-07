Cuchy, la hija de Florentino Pérez, desvela cómo es su padre en la intimidad: "Es un ser superior, no me queda otra que venerarle"

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, es una de las personas más poderosas y respetadas del país. La mayoría de la sociedad española, e incluso del mundo, conoce su faceta como empresario, también al frente de la constructora ACS. Sin embargo, pocos saben de su vida más personal, de la que ha hablado ahora su hija, Cuchy, quien se ha rendido a él en una entrevista en El Cierre Digital.

Entre risas, la hija del presidente del Real Madrid arranca diciendo que su padre "es poderoso". Sin embargo, después apunta que "es un tío normal. Es entrañable y a mí me parece un tío muy divertido".

Cuchy tiene claro cómo definir a Florentino en tres palabras: "Un ser superior" y explica que es su mayor fan: "Yo le idolatro porque la verdad es que veo un tío que se levanta muy temprano, que va a trabajar con todo lo que tiene en la espalda con una empresa como la que tiene, que es capaz de manejar luego el club, de viajar, de ir y volver en el día, y luego encima que tenga tiempo de ir a comer con sus hermanos, sus sobrinos, sus hijos… No me queda otra que venerarle".

Además, en esa misma entrevista, Cuchy ha hablado sobre su experiencia de ser hija de un personaje tan reconocido como Florentino Pérez. "Se me juzgó mucho en una época determinada. Se me miraba de una manera determinada y uno de los motivos por los que cerré mi empresa era que las llamadas ya no eran para organizar un evento ni hacer una convocatoria ni tal, todo era por temas de mi padre.

Cuchy considera que ser 'hijo de' te abre puertas, pero también te cierra. "Se te abren muchas puertas pero tienes que demostrar que vales. Por muy 'hijo de' que seas si eres un zote no vale para nada. Pero también se ha visto que demuestras que vales y ya llevas el sambenito colgado. Dicen 'este está aquí porque es hijo de...' Oye no, perdona, está demostrando que vale. Hay muchos de mi generación que han tenido que labrarse la carrera fuera. Ahora también se lleva de otra manera".