Fermín López cumple su sueño de 'jubilar' a sus padres: "Se lo merecen, han sufrido mucho por mí"

El 2024 le ha cambiado la vida a Fermín López. El futbolista español de 21 años firmó al inicio de la temporada pasada su primer contrato con ficha profesional con el FC Barcelona y ha disfrutado de importantes oportunidades con el primer equipo que le han llevado a estar en la Eurocopa de Alemania con la selección.

Sin embargo, lo más especial para él tiene que ver con su familia. Ha podido cumplir su sueño de 'jubilar' a sus padres, de quienes se separó con 13 años para poner rumbo a La Masia, tal y como ha explicado en una entrevista en TV3.

"Este último año me ha cambiado mucho la vida. He pasado momentos duros, pero he trabajado mucho para llegar hasta aquí. Mis padres han sufrido mucho por mí, así que les dije que me haría mucha ilusión que dejaran de trabajar y vinieran a Barcelona. Se lo merecen. Para ellos fue una alegría, pero para mí también, ya que es como un sueño", desveló.

El de El Campillo, además, habló de su participación en los Juegos Olímpicos tras entrar en la lista de Santi Denia y dio su punto de vista del papel de su compañero Pedri en 2021, cuando hizo el doblete que este año le toca a él.

"Pedri lo ha pasado muy mal, pero tuvo mala suerte. No a todo el mundo le pasa que para doblar dos competiciones se lesione. Yo he trabajado mucho físicamente para estar bien estos meses. Creo que físicamente estaré bien. No puedo rechazar ir a los Juegos. Desde del club me han mostrado su apoyo para que vaya", afirmó.