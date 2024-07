Ilia Topuria, con ganas de "apagarle las luces" a Max Holloway

El estreno de la película 'Topuria Matador', una producción en la que el actual campeón mundial de peso pluma de la UFC es el protagonista, llegará el 19 de septiembre, y su presentación ha sido el escenario para que el hispano-georgiano repase no solo las claves de la cinta, sino la actualidad del mundo de las artes marciales mixtas.

En una entrevista con 'EFE', Ilia Topuria ha compartido el proyecto de su próxima pelea, aún por confirmar, y presumiblemente contra Max Holloway, campeón BMF: "A eso apuntamos. Si da un paso hacia adelante, seguramente tengamos ese combate. Lo que más me ilusiona es ser el primero en apagarle las luces, porque nunca nadie ha sido capaz. Me gustaría ser el primero, aunque le respeto muchísimo como atleta por todo lo que ha conseguido en su carrera deportiva".

El luchador no ha querido calentar el hipotético combate, sino que ha preferid un acercamiento mucho más respetuoso al hablar de su posible oponente: "Como persona tampoco puedo decir nada malo de él, siempre he tenido buenas referencias sobre él. Un tipo familiar que lucha para darle una vida mejor a su familia y a sus seres queridos. Tiene todo el respeto, pero somos dos con las mismas características que vamos a compartir el octógono. Que Dios le dé la victoria al que más se lo merezca".

El campeón mundial no ha sido tan amable con Conor McGregor, con quien ya descarta pelear: "McGregor está acabado. Imagínate, se le dobló un dedo y se ha retirado de la pelea cuando ha tenido a millones de fans comprometidos para ir a verlo. Mucha gente ha sacado sus boletos y sus vuelos, se ha organizado para ir a verlo, y le ha dado todo igual. Yo con los diez dedos de los pies así he salido a correr, pregúntale a cualquier atleta de alto nivel si entra en perfectas condiciones dentro del campo de batalla".

Para aclarar las dudas del público, Topuria ha compartido el proceso de elección de oponentes para sus combates: "Yo peleo con los que me dice la UFC que tengo que pelear, yo nunca he elegido a ninguno de mis rivales. Y tampoco me harían caso si fuera así. Yo no sé cómo la gente cree que esto funciona. Tu eres el campeón del mundo, te llaman y te dicen 'Mira Ilia, esta es la pelea que más sentido tiene desde cualquier perspectiva que lo veas'. Y tu tienes que hacer eso, eres uno más dentro de la empresa. Peleo con los que ellos me dicen".