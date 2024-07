Si hay una tenista que ha dado la sorpresa en la hierba de Wimbledon, esa es Jessica Bouzas. La gallega ha irrumpido en Londres como un auténtico huracán para arrollar a la vigente campeona de torneo, Marketa Vondrousova por 6-4 y 6-2.

Su actuación fue impecable y el martes 2 de julio de 2024 quedará grabado en su retina. No obstante, dicha hazaña es tan solo el reflejo de todo el esfuerzo y sacrificio que hay detrás.

La tenista, de tan solo 21 años, cogió su primera raqueta cuando era tan solo una niña y con 13 añitos salía de su casa para irse a Xábia, donde se formaba en la academia de David Ferrer. Tras ello, se tuvo que trasladar a Madrid, donde actualmente continúa con el objetivo de seguir creciendo y en las manos de su entrenador Roberto Ortega.

PIEL DE GALLINA



Histórico, Jéssica Bouzas. Es que es histórico. La gallega ha vencido a la actual campeona de #Wimbledon. #LaPistaDelTenis pic.twitter.com/GPw1TsD4tW — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) July 2, 2024

Ahora, Bouzas camina con paso firme para continuar con esta buena racha, todo después de haberse colado en el top 100 hace tan solo unos meses y después de haberse impuesto a Paula Badosa en el Mutua Madrid Open.

Su sonrisa en la pista central de Wimbledon era tan solo un reflejo de lo que ella es: una persona sencilla y risueña. De hecho, así se describió ella en la rueda de prensa tras el partido: "Me considero una chica alegre, creo que soy bastante sociable con todo el mundo. Me gusta llevarme bien con todos. Creo que me llevo bien con la mayoría de la gente".

Leer, ir al cine, ver series o tomar un café son algunas de las cosas que le gusta hacer a la tenista en sus ratos libres, tal y como ella misma contó. Unas aficiones y planes "muy normales y típicas de España".

Su familia ha sido muy importante en su carrera deportiva, de hecho, fue por influencia de su padre por quien cogió una raqueta por primera vez.

Garbiñe, su referente

La joven gallega, como todos, tiene un referente y este no podía ser otro que Garbiñe Muguruza, a la que no le importaría parecerse: "Ojalá me pareciese, es un halago que me digan que me puedo parecer. Ha hecho cosas increíbles por el tenis español, no la conozco personalmente y me queda un poco la espinita clavada, porque me gustaría poder entrenar algún día con ella o simplemente conocerla".

Aunque no es de manías ni rituales, sí es de tatuajes, los cuales tienen un significado especial para ella. Desde un rayo, el cual también cuelga de su cuello en modo de colgante y que la representa; hasta un dedo índice en señal de mandar callar a todos aquellos que, en algún momento, pensaron que no podía conseguirlo.

Con todo, Bouzas confía seguir soñando en Wimbledon, aunque para ello tendrá que ganar a la también española Cristina Bucșa en el partido de segunda ronda de este sábado.