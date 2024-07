El imperio empresarial de Marcos Llorente: restaurantes de comida saludable, bebidas sin azúcares, camas inteligentes...

Marcos Llorente, además de dedicarse profesionalmente al fútbol, lleva labrándose su futuro fuera de los terrenos de juego durante cierto tiempo. El centrocampista del Atlético de Madrid, a sus 29 años de edad, tiene una gran faceta como empresario y su variado abanico de negocios lo avalan: desde restaurantes de comida saludable hasta la comercialización de camas inteligentes para lograr un buen descanso, todos ellos pensados y en sintonía con cuidar el cuerpo y la mente.

De hecho, el español sigue una dieta "paleolítica" basada en el consumo de proteínas cárnicas, pollo, frutos secos y pescados, dejando atrás todo tipo de elementos procesados, realizando ayuno intermitente y descansando en un colchón valorado en más de 30.000 euros. "Si estoy lleno, me voy a la cama sin cenar", explicó en más de una entrevista. No obstante, algunos de los hábitos de Llorente han generado cierta polémica de cara al público. En los últimos días, publicó en su perfil oficial de Instagram la rutina que seguía durante sus vacaciones en Hawaii: "5.20 am esperando al amanecer, 6.40am salida del tee 1 (9 hoyos de golf), 9.30 desayuno, 10.00-14.00 sol sin protección ni gafas...".

Precisamente, el cuarto punto de su texto provocó una gran reacción de sus seguidores, que rápidamente le recriminaron el peligro de tomar el sol sin protección y, además, por enviar un mensaje así dada su influencia en lo que al cuidado de la salud se refiere. "Si crees que el cáncer de piel aparece por culpa del sol, eres el rey de los ignorantes", respondió Marcos, que volvió a ser protagonista de un 'linchamiento' público por su comentario.

Los negocios de Marcos Llorente

El jugador rojiblanco se ha embarcado en varios proyectos de alimentación, siendo 'Naked and Sated' el primero de ellos. Este tipo de restaurante está basado en "comer sin remordimientos", tal y como explica la propia página web. Lo fundó en 2019 junto a Ibai Gómez, exjugador del Alavés, y, al tiempo, se sumaron al proyecto Marino Cid y el chef Bosquet. La carta está compuesta de platos saludables, con ingredientes de máxima calidad, frescos y sin presencia de productos prefabricados o industriales.

Marcos Llorente, en uno de sus restaurantes. INSTAGRAM MARCOS LLORENTE

Asimismo, el madrileño apostó por otro modelo de la misma índole: 'Miri Real Drinks, el mejor refresco del mundo'. Fue la primera marca en España en ser fabricada sin azúcares ni ingredientes artificiales. Además, se realizan en tres sabores distintos: Ginger&Lemon, Wild Berries y Fresh Mojito. El proyecto fue lanzado junto a los emprendedores Íñigo Aguirrezabal y Laura Pérez.

Llorente, por otro lado, también dio el paso hacia el mundo del entrenamiento personal y fundó, junto al preparador físico Adolfo Madrid, la aplicación AM Elite Training. Este proyecto fue creado para que cualquier persona pudiese llevar a cabo un entrenamiento como deportista de élite y "mejorar su condición física".

Por último, el mediocampista también ha invertido en una de las marcas más especiales en el mercado de colchones: 'Hogo, un nuevo concepto de descanso orientado a tu salud'. Esta marca pretende dar un descanso "único", "regenerar" el organismo de las personas e "impactar" de forma directa en el sistema inmunitario, entre otros muchos aspectos.

Una polémica marca de café

El jugador nacido en Madrid, junto al exfutbolista Ibai Gómez, se lanzó nuevamente al mundo de la gastronomía creando 'Irreverentes', un "café de especialidad tostado", según reza su propia red social. No obstante, y a pesar de llevar varios meses en funcionamiento, se ha desatado la polémica a raíz de las últimas publicaciones de Marcos Llorente en la que compartía el logo del producto, el cual recuerdo y se asemeja al símbolo de las SS, el ejército del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán en la Alemania nazi.

Su última obra

La última obra de Marcos Llorente es 'Rhudo', un restaurante de "muy buen comer" y reconocido con 2 estrellas Michelin. Junto a Álex González, Miguel Ángel Silvestre, Antoine Griezmann y Paco Roncero, han creado un punto de encuentro con un ambiente y una atmósfera brillante para poder comer, beber y bailar con un cierto toque de elegancia y exclusividad. El negocio se encuentra en el conocido barrio de Salamanca y fue inaugurado el pasado 29 de enero.