La provocativa respuesta de Arda Güler a la afición de Austria tras su asistencia en el segundo gol de Turquía

Arda Güler lo volvió a hacer: demostrar su calidad y su valía, en uno de los partidos más importantes de su carrera, los octavos de final de la Eurocopa entre Austria y Turquía. El futbolista turco de tan solo 19 años, el cual fue titular, fue uno de los mejores del encuentro, clave en la victoria para su equipo con dos asistencias. Entre las cosas destacas de su partido, se ha hecho viral un gesto que hizo a la afición austríaca tras una de sus asistencias.

El futbolista del Real Madrid, pasado el minuto 59, se disponía a centrar un saque de esquina cuando la afición austríaca se le echó encima. Fue entonces cuando el centrocampista no dudó en responderles, girándose hacia ellos, protagonizando un momento de tensión.

Tras ello, Güler centró para que Demiral anotase el 2-0 de Turquía. Con el gol, el joven turco, en vez de celebrarlo con sus compañeros, decidió provocar a la afición rival llevándose la mano a la oreja.

Gesto que no sentó nada bien a los aficionados de Austria, los cuales no dudaron en lanzarle diferentes objetos como vasos al jugador. Al ver lo que estaba ocurriendo, sus compañeros fueron a por él para que no se produjera ningún tipo de incidente.

Al final, la selección de Arda Güler consiguió el pase a cuartos de final gracias a ganar a Austria 1-2 y ahora se medirá a Países Bajos.