El guiño de Robin Le Normand a la afición española: toca el 'Y viva España' de Manolo Escobar con el piano

"En el mundo del fútbol solo hay fútbol y es verdad que cuando vuelvo casa tocar el piano me gusta, es otro mundo", confiesa Robin Le Normand, sentado frente al piano, en la concentración de la selección española en la Eurocopa desde Der Öschberghof.

Y si su amor por el deporte rey lo heredó de su padre, Phillip, que era entrenador en Tréglamus, la pasión por la música le picó desde otra parte de su familia: sus hermanos. "Mi hermano toca, mi hermana toca… Como soy el hermano mayor, pues quería que tocar también", revela el central de la Roja en un vídeo de la RFEF, en el que también reconoce que "no toco como ellos, pero sí algunas canciones".

"Digo: 'me gusta esa canción, a ver si la puedo tocar... Mi nivel no me permite tocar muchas, pero alguna sí", cuenta Le Normand sobre cómo elige las canciones que quiere aprender. La primera, hace dos años, fue Another Love de Tom Odell. "Salía en todas las redes sociales y me encantaba... le he dedicado bastantes horas, pero me sale bastante bien", reconoce.

El futbolista de la Real Sociedad, eso sí, todavía no se ha atrevido a tocar para sus compañeros en la selección: "No, bueno, estoy aprendiendo esa, pero todavía no me la sé bien... a ver si toco alguna que pueda enganchar a todo el mundo, pero me cuesta", dice con una risa nerviosa, antes de dejar un guiño para la afición española tocando el popular Y viva España de Manolo Escolar.

La apuesta de Luis de la Fuente por el central nacido en Pabu (noviembre de 1996) se ha cuestionado desde el debut de Le Normand con España el 15 de junio de 2023, en las semifinales de la Nations League ante Italia, aunque él siempre ha tenido clara su decisión de defender la camiseta de la Roja.

"Sé que no iba a convencer a todo el mundo, pero siempre he dicho cómo me siento. No voy a olvidar mi pasado, donde me he criado, de donde son mis padres, pero llevo nueve años en España, me han convertido en futbolista, me han permitido conseguir mi sueño y he crecido como persona también", aseguró el defensor antes de medirse a Georgia en los octavos de final de la Eurocopa. Su próximo gran reto con la selección será el próximo viernes, cuando España se mide a Alemania en los cuartos de final.