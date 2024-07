Los cuartos de la Eurocopa ya están aquí y la tercera porra de 20minutos también: anímate a jugar y llévate la camiseta de 'La Roja'

Ilusión puede ser la palabra para describir a la selección española de fútbol durante esta Eurocopa. Ningún otro equipo, en todo el torneo, ha desplegado el fútbol mostrado por la Roja y los chicos de Luis de la Fuente llegan a los cuartos de final con la moral por las nubes.

El siguiente obstáculo, el más difícil hasta la fecha, será la Alemania de Tony Kroos, Jamal Musiala y compañía. España se medirá a la anfitriona el próximo viernes 5 de julio a las 18:00 en el que será el partido inaugural de esta ronda y para que puedas vivir las eliminatorias con la mayor emoción, en 20minutos hemos arrancado el ‘Juego 3’ de nuestra ‘Porra 20M’, en el que tendrás que pronosticar quién pasará a las semifinales de la Eurocopa 2024. Además, no te preocupes si no has participado en los juegos anteriores, puesto que las puntuaciones y premios son independientes. Acierta quién ganará los partidos y consigue una camiseta oficial de la selección española de fútbol; conviértete en el tercer triunfador de nuestra porra.

El sistema de puntuación de este tercer juego es el siguiente:

- Ganarás 1 punto si aciertas el pronóstico del partido, siguiendo el formato de selección del equipo que pasará a la siguiente ronda (1, 2).

- Se permitirá votar desde que se abran las votaciones hasta un minuto antes del comienzo de cada partido.

- Los puntos se acumularán en la cuenta con la que hayas iniciado sesión para participar en la porra de cada día. Por ello, es vital que siempre utilices el mismo usuario para que los puntos se acumulen correctamente. Te recomendamos que completes la votación para evitar cualquier problema con el registro de tu resultado.

- Una vez finalizados los cuartos de final, dichas puntuaciones no contarán para las demás rondas y sorteos del torneo correspondiente. Además, los puntos conseguidos en los juegos anteriores no contarán para este.

- Si hay más de un participante con la máxima puntuación, el ganador se elegirá por sorteo. Este sorteo se realizará internamente y por medios técnicos que garanticen su validez y veracidad.

Para poder participar es necesario registrarse con un único correo electrónico, teléfono móvil y tu nombre completo (siempre el mismo) en 20minutos, generando así un usuario para la competición.

Acierta el máximo número de partidos y conviértete en el tercer ganador de la “Porra Eurocopa 20M”. Vive la magia del fútbol europeo de la mano de 20minutos.