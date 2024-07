Álex Baena, el futbolista de la Selección Española que dejó atrás a su familia con 11 años para militar en el Villarreal

La Selección Española de fútbol ha dado un pasito más en el camino hacia la victoria en la Eurocopa 2024 que tiene lugar en Alemania. Un combinado nacional que no deja de sorprender y de sacar sonrisas a los seguidores de La Roja, que sueñan con volver a teñir las calles con la bandera española.

Sin embargo, cuando el seleccionador, Luis de la Fuente, comunicó a los jugadores que había escogido para formar parte de esta renovada selección, la lista no estuvo exenta de críticas. Uno de los convocados, Álex Baena, además, había protagonizado un duro incidente con Fede Valverde, futbolista del Real Madrid.

Así es Álex Baena

Con el número 17 a su espalda, Álex Baena comenzó su carrera deportiva cuando, con solo once años, El Villarreal decidió llamarle a su cantera para que comenzase a vestir la equipación amarilla. De esta manera, el club castellonense se adelantó al Real Madrid, que también había echado el ojo a Baena.

Sin embargo, dar el paso de abandonar a los suyos para cumplir su sueño no fue un camino de rosas para Baena. Tal como explicó su madre en una entrevista para LaLiga, en el viaje, Álex "se puso a llorar y me dijo: 'Mami, no quiero ir, ¿qué voy a hacer allí solo?'. Me dio mucha pena".

Además, la familia del futbolista ni siquiera pudo estar presente en el debut de Álex Baena con el primer equipo del Villarreal, pues este se dio cuando la pandemia de la Covid-19 provocó que los estadios tuvieran que cerrarse y todos los partidos se jugasen sin la presencia de público. Fue Unai Emery, entonces entrenador del submarino amarillo, quien confió en Álex Baena y le convirtió en uno de los activos más importantes del club. Sin embargo, el futbolista tuvo que hacer de nuevo las maletas para marcharse a Girona cuando fue cedido al club catalán.

Durante su paso por el Girona, Álex Baena aseguró a su madre que conseguiría que el club catalán ascendiera a Primera División para, después, regresar de inmediato al Villarreal. Y así fue, pese a la insistencia del Girona, Baena tenía otros planes en Castellón.

Álex Baena y la Selección Española

El jugador almeriense fue internacional con España en las selecciones sub-16, sub-17, sub-18, sub-19, sub-20 y sub-21. Así, con la selección sub-17, Álex Baena disputó el Campeonato Europeo Sub-17.

El debut de Baena con la selección española absoluta tuvo lugar el 12 de septiembre de 2023, cuando el conjunto nacional se enfrentó a Chipre en un partido de clasificación para la Eurocopa 2024. En este encuentro, el almeriense anotó el quinto gol del partido cuando solo llevaba dos minutos en el terreno de juego y siendo el primer balón que tocaba como internacional.