La increíble estadística de Diogo Costa, el héroe de Portugal que se ha convertido en uno de los mejores 'parapenaltis' del mundo

En uno de los momentos cruciales apareció, sin la capa, pero con el aura que envuelve a los héroes en los grandes momentos. Para quien no le tuviera situado en el mapa, hablamos de Diogo Costa: el guardameta portugués del FC Porto se convirtió en el salvador de su selección tras parar los tres primeros penaltis de una agónica tanda contra Eslovenia que aupó a los lusos hasta los cuartos de final.

Así, el portero que ha relevado en el puesto al veterano Rui Patricio, consiguió engrosar su estadística de atajadas desde los once metros, que a la postre sirvió para levantar de sus asientos a todo un país. Según los datos aportados por Transfermarket, Costa se ha enfrentado a 24 penas máximas (sin contar tandas) en su carrera, consiguiendo detener 10, es decir, un 41,67%, convirtiéndose así en un auténtico especialista.

Hasta la fecha, el arquero solo había disputado una tanda de penaltis, aunque entonces no fue corrió la misma suerte: de los cuatro lanzamientos a los que se enfrentó en los octavos de final de Champions League (2023-2024), no pudo atajar ninguno.

Sensaciones agridulces para Cristiano Ronaldo

Este lunes, sin embargo, apareció cuando su equipo más le necesitaba para resarcirse de aquella triste última tanda, dándole un final feliz a un encuentro que para algunos, como Cristiano Ronaldo, fue agridulce. Desde el primer minuto del encuentro los lusos asediaron la portería de un gigante Jan Oblak (Atlético de Madrid) que en los 90 minutos reglamentarios pudo con todo y con todos.

La leyenda de Madeira probó hasta en tres ocasiones de tiro libre, desde fuera del área, incluso estrelló un balón al palo. Tras una noche aciaga, los cielos parecían abrirse para él en el minuto 105 de la prórroga, cuando la zaga eslovena cometió un penalti. Era su momento, pero Oblak atajó de manera brillante un potente disparo a la esquina inferior derecha de la portería.

'El bicho' se vino abajo y no pudo contener el llanto al final del encuentro. No obstante, lejos de amilanarse y haciendo gala del espíritu luchador que le caracteriza, decidió tirar la primera de las cinco penas y esta vez no falló. Minutos después, y gracias al gran papel de Costa, los lusos finalmente pudieron celebrar con rabia un agónico pase a cuartos, donde les espera la Francia de Mbappé.