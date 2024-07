Cristiano Ronaldo: "Durante un año no he fallado ningún penalti y cuando más lo necesitaba..."

No fue una noche fácil para Cristiano Ronaldo. A pesar de que Portugal consiguió el pase a los cuartos de final de la Eurocopa ante Eslovenia en penaltis, el crack luso se vio superado y no pudo anotar en el tiempo reglamentario. Después, en la prórroga, vio como se le iba la oportunidad cuando un inmenso Oblak le negó el gol desde los once metros.

El delantero de 39 años falló su penalti, pero después fue el primero en tirar en la tanda para liderar a Portugal en el momento más decisivo de la competición. Llegó a romper en llanto tras la parada de Oblak, pero todo se tornó en felicidad cuando los lusos consiguieron el billete.

"Tristeza inicial y alegría al final, eso es lo que te da el fútbol, es inexplicable. Podía haber dado la victoria a Portugal, pero no pude. Oblak me lo paró. Durante un año no he fallado ningún penalti y cuando más lo necesitaba Oblak apareció", afirmó después en Sport TV.

"Es un sentimiento de alegría y tristeza al mismo tiempo, pero lo más importante es la clasificación, el equipo lo merecía. Eslovenia se pasó casi todo el tiempo defendiendo. Felicidades a mis compañeros, especialmente a nuestro portero, que hizo tres buenas paradas", añadió.

"Así es el fútbol, es todo o nada. Durante el partido lo intentamos, yo lo intenté", dijo el exjugador del Real Madrid también a la segunda cadena de la Televisión Alemana (ZDF).