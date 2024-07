Iker Jiménez defiende su tuit con una foto de la antigua selección de Francia: "Eso, según cierta prensa, es racismo"

El periodista Iker Jiménez compartió este lunes un comunicado de vídeo en el que se defiende de las críticas recibidas por una polémica imagen de la antigua selección francesa compartida este domingo a través de su cuenta de la red social 'X' (antes Twitter). En él, condena a los usuarios y medios de comunicación que le han tildado de "racista" en las últimas horas a raíz de dicha publicación.

La polémica comenzó este domingo, cuando en plena disputa de la jornada de octavos de final de la Eurocopa, el presentador del programa 'Cuarto Milenio' compartió una opinión sobre la modernización del fútbol.

"Qué rara está la Eurocopa. Suerte para España. Aquí la Francia de 1984. El fútbol ha cambiado mucho. Equipazo. Primer recuerdo de la Euro. Nos dio un gran disgusto. Pero Six, Platini, Giresse… cómo jugaban!!!!", escribió junto a una imagen del once de la selección francesa campeona de la Eurocopa de 1984, frecuentemente utilizada por usuarios de ultraderecha para hacer notar la ausencia de jugadores de raza negra en el combinado nacional francés.

Las primeras críticas no tardaron en llegar en las respuestas a esa misma publicación. "Cuánto rollo para decir que no quieres negros en Europa", le escribió Nega, vocalista del grupo Los Chikos del Maíz. A lo que el propio Iker Jiménez respondió: "La gente de mi propia productora, de raza negra, mis compañeros, te lo iban a explicar clarito", junto a una publicación posterior en la que celebra el gol de Nico Williams.

No fue, ni mucho menos, el único comentario crítico recibido por el periodista en un hilo de respuestas que alcanzó más de 500 interacciones. Así, pronto varios medios de comunicación se hicieron eco de lo ocurrido, noticias a las que ha respondido Jiménez, también a través de sus redes, con dos publicaciones en 'X' y un comunicado en vídeo.

"Juego al fútbol desde los 9. Lo sigo haciendo. Tengo un canal de fútbol retro. Comento en un tweet que la Eurocopa está bien rara —hay que ver los goles en propia y el juego de las favoritas— y recuerdo mi primera Euro con Francia 84'. Eso, según cierta prensa, es racismo. El ridículo al que llega cierta prensa en busca de 'clicks' por titulares me sigue asombrando. Luego se extrañan del descrédito. Si al menos fuesen al canal de @retrofutboliker y aprendieran un poco", señaló apenas horas antes de publicar un vídeo al respecto.

"Mucho ojo a la caza del fascismo, del 'franquisme', de lo ultra... me ha pasado un par de veces y hay que contarlo para reírnos un rato", arranca irónico en un vídeo cargado de ataques a "amigos de cierta prensa" a raíz de la polémica sobre "un tweet racista de la Eurocopa".

"Resulta que juega España, que estoy viendo el partido con mi hija y pongo un mensaje de fútbol. He jugado mucho al fútbol, juego cada semana, tengo una cuenta de fútbol retro, una colección de camisetas únicas... Pongo: 'esta Eurocopa está muy rara', porque he visto a las favoritas sufriendo, goles en propia como nunca he visto, fútbol malo como nunca he visto y yo recuerdo con una foto de Francia 84' la primera Euro que vi hace 40 años", explica de nuevo.

"Y entonces algunos 'cazafranquistas' están muy vigilantes y dicen: 'eh, fascismo y racismo porque ha puesto una foto de Francia del 84 y apenas hay gente negra, es un mensaje subliminal'. Luego os preocupáis de que la gente no os cree y les parecéis ridículos (...) el fútbol retro es una de mis pasiones, pero el que no sabe solo ve en sus códigos enfermizos fascistas donde no hay", denuncia en un final de vídeo con más menciones a la prensa que le tilda de racista.