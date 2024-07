Así es la vida de Rodrigo Hernández, un graduado en ADE, sin redes sociales y con una novia de toda la vida: "La fama no me llena"

La Selección Española de fútbol ha vuelto a ilusionar a todo el país. El renovado conjunto nacional logró el pase a las semifinales de la Eurocopa 2024 tras una gran victoria ante Alemania (1-0), la anfitriona del torneo.

Uno de los jugadores clave en el éxito de la Roja es Rodrigo Hernández. El mediocentro se ha convertido, desde la llegada de Luis de la Fuente, en un fijo del combinado nacional y se ha convertido en el líder de la selección, siendo además el segundo capitán, por debajo de Álvaro Morata.

Así es Rodri Hernández

La marcha de Sergio Busquets apenas se ha notado en La Roja, pues Rodri Hernández ha logrado hacerse con el control del centro del campo. A sus 28 años, el futbolista del Manchester City ha demostrado con creces su solvencia en el terreno de juego.

De esta manera, el madrileño fue uno de los futbolistas clave para que la Roja se proclamase ganadora de la UEFA Nations League por primera vez en la historia. Sin embargo, pese a su popularidad, Rodri siempre ha preferido mantenerse alejado de los medios de comunicación y, por ello, ha optado por no tener ninguna cuenta en redes sociales.

El paso de Rodri por la universidad

El futbolista del City no es nada convencional. Al contrario de otros compañeros de selección, el español siempre ha tratado de compaginar su carrera deportiva con los estudios. Así, cuando militaba como juvenil decidió seguir adelante con el Bachillerato.

Cuando finalizó esta etapa, siendo jugador del primer equipo del Villarreal, Rodri se matriculó en el Grado en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Jaime I de Castellón. Pese a sus compromisos deportivos, el futbolista logró graduarse cuando ya estaba asentado en Manchester.

Sin redes sociales y sin ansias de protagonismo

"La fama no me llena. No me gusta ser extravagante", señaló Rodrigo Hernández en una entrevista donde, además, apuntó que nunca había tenido interés en mostrar su vida a través de las redes sociales.

De esta manera, de su familia solo se sabe que su padre se llama Antonio y es ingeniero; su madre, Elena, directora de marketing. El futbolista cuenta con dos hermanos: Gonzalo y Álvaro. El anonimato también ha llegado a la novia de Rodri, Laura, con quien tiene una relación desde su etapa universitaria.