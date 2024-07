El misterio de la camiseta de Mbappé del Real Madrid: ¿por qué aún no puede comprarse?

Desde este lunes 1 de julio, Kylian Mbappé es futbolista del Real Madrid a todos los efectos: su imagen con la camiseta blanca ya aparece junto a la del resto de futbolistas del primer equipo en la página web de la entidad madridista. Sin embargo, hay algo relacionado con el delantero francés que aún no puede hacerse: comprar su camiseta.

El capitán de la selección francesa todavía no tiene dorsal en el equipo, por lo que la tienda online del club no da opción para adquirir la elástica con su nombre. Pero es que, además, tampoco permite personalizar la camiseta con el nombre o el apellido del jugador galo.

Ni 'Mbappé' ni 'K. Mbappé' ni 'Kylian'. Ninguna de esas tres opciones, ni ninguna otra relacionada con el nombre del jugador, se pueden solicitar. "El nombre y el número de este jugador no están disponibles para su personalización en este momento", avisa la web al introducirlas.

Por el momento, no se sabe el motivo por el que no puede adquirirse la remera del futbolista, pero podría estar relacionado con el desconocimiento en torno al número que lucirá el atacante. Todo parece indicar que llevará el '9', aunque escogería el '10' en el caso de que Luka Modric no renovase, algo que no parece que vaya a ocurrir.