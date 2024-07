Ingresada y sin poder competir por una intoxicación con el pescado

¡Buenas a los lectores y lectoras de 20 Minutos!

No pensé que terminaría el mes en esta situación, pero estoy ingresada.

Como os había comentado, el 22 de junio iba que competir en Georgia. La noche antes cené pescado, concretamente emperador, y tuve una noche malísima. Después de cenar me acosté y a la 1:00 empecé con arcadas, sin energía, ahí fue cuando supe que no iba a poder competir cuando amaneciera. A las 6:00 estuve con mucha diarrea y a las 7:30 llamé a mi entrenador Óscar Sánchez, él ya me vio muy mal, casi en shock e inmediatamente me ingresaron de urgencias.

Parte del equipo de World Para Powerlifting me acompañó al hospital para ayudarme con la traducción con el médico. No sé qué hubiera pasado sin ellos y sin Óscar, estaré eternamente agradecida por salvarme la vida.

Fue un día muy complicado, me estabilizaron pero me tuvieron toda la tarde sin líquidos intravenosos y estaba muy deshidratada.

Decidí irme de allí con un alta voluntaria, a pesar de que el médico decía que era demasiado pronto. Tomé dicha decisión porque esa misma noche teníamos los vuelos de vuelta a España y sabía, que si quería recuperarme, tenía que ser tratada en Madrid. Nos fuimos del hospital y, con medicación, dejé de tener diarrea por fin, así que me duché, hice las maletas y nos fuimos al aeropuerto.

Llegué a Madrid y pensé que me encontraba mejor, pero al día siguiente empecé a sangrar muchísimo por el ano. Hablé con mi encantadora oncóloga, Maru Olmedo, por teléfono y decidimos que lo mejor era ingresar en el Hospital Ramón y Cajal para que me hicieran todas las pruebas necesarias.

Y aquí seguimos después de una semana, tengo gastroenteritis y parte del intestino inflamado por infección de una bacteria que tendría el pescado que ingerí la noche antes de mi competición y a falta de hacerme aún más pruebas.

Espero traeros mejores noticias en el próximo post.

Un abrazo lleno de cariño para todos vosotros.