Bellingham explica su polémica celebración señalando sus genitales: "Fue una broma interna hacia algunos amigos"

Minuto 95. Inglaterra pierde 0-1 ante Eslovaquia y está a 60 segundos de ser eliminada de la Eurocopa. Y entonces aparece Jude Bellingham con un golazo de chilena —que ya es historia del torneo continental y de su selección— para empatar el partido y forzar la prórroga. "¿Quién más?", gritó el '10' de los Three Lions, muy criticado durante la fase de grupos, para reivindicarse.

Ese "who else?" que el inglés no pudo contener fue, tal y como reconoció él mismo en la rueda de prensa posterior a los octavos de final, un mensaje para todos esos críticos, y vino acompañado de un polémico gesto —señalando sus genitales— que le obligó a salir al paso más tarde para aclarar que no iba dirigido hacia el banquillo de Eslovaquia.

"Es una combinación de muchas cosas. Jugar para Inglaterra es algo muy bonito, pero también significa mucha presión... Oyes a la gente hablar mucha basura, es bonito cuando lo consigues, de alguna manera, se la devuelves", apuntó el jugador del Real Madrid sobre su grito. Y añadió que para los futbolistas "es muy difícil hablar lo abiertamente que nos gustaría" ante la prensa "porque estás siendo juzgado siempre".

En este sentido, el ex del Borussia Dortmund apuntó que "para mí el fútbol, estar en el campo, marcar goles y celebrarlos es mi vía de escape, puede ser un mensaje para algunas personas, pero es un momento muy feliz y lleno de adrenalina".

Respecto al gesto, Bellingham aclaró en sus redes sociales, donde había empezado a especularse con que iba dirigido al equipo rival, que se trataba de "una broma interna hacia algunos amigos cercanos que estaban en el partido". "Nada más que respeto por cómo jugó Eslovaquia esta noche", concluyó el de Birmingham.