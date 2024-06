Manuel Carrasco llena el Bernabéu en un concierto lleno de guiños al Real Madrid: "Llamamos a Florentino, ¿no?"

No habrá más fútbol en el Santiago Bernabéu hasta el próximo mes de agosto, aunque el templo madridista no descansa: este sábado vivió su cuarto concierto este año con el espectáculo de Manuel Carrasco, que hizo un lleno absoluto y no dejó de lanzar guiños al Real Madrid.

"Y ahora, como los grandes fichajes, me lo vais a permitir. Que estoy en el Bernabéu, con todo el estadillo lleno y hasta el cielo hala Madrid", improvisó el cantante de Isla Cristina durante su concierto, el primero de un artista español en el Bernabéu.

No fueron las únicas palabras que Carrasco dedicó a la entidad blanca: "Jugando... ¿o ganando? Quién me lo iba a decir, que iba a estar en el Bernabéu ganando mi Champions League", entonó también el artista al ritmo de su guitarra.

"Yo creo que como sigamos así, aquí hay ambiente para quedarnos hasta por la mañana. Eso sí, hay que convencer al Ayuntamiento, a los vecinos... o llamamos a Florentino, ¿no?", bromeó también el intérprete de No dejes de soñar, acordándose del presidente del Real Madrid, antes de volver a encender a su público con un "¡pues hasta por la mañana!".

El del Bernabéu, en el que ha reunido a unas 65.000 personas, ha sido el último concierto de la gira de su álbum Corazón y Flecha, y su única cita en España en este 2024. "Luego dicen que hay mucho ruido. Serán vuestros latidos, que se mezclan con el mío", ha sido otro de los mensajes que ha lanzado el cantante desde el escenario para conectar con su público.