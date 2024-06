La dura situación de Arantxa Sánchez Vicario: "Me queda mucho espíritu de lucha, pero dinero nada"

La historia del tenis español no se puede entender sin la figura de Arantxa Sánchez Vicario. Desde muy pequeña se hizo un destacado hueco en el mundo del deporte y poco a poco fue llenando su palmarés con títulos como Roland Garros o el Open de Estados Unidos.

Sin embargo, todo el éxito que tuvo en las pistas le faltó lejos de ellas. Sus problemas familiares y económicos la llevaron a las portadas de todas las revistas, así como el polémico divorcio de Josep Santacana, junto al que fue condenada por alzamiento de bienes a dos años de prisión.

La extenista ha explicado en Yo Dona cómo es su situación actual, dejando ver el complicado momento por el que pasa, pero transmitiendo una actitud muy positiva.

"Me queda mucha fuerza y un espíritu de lucha enorme, pero dinero, nada. Y casi lo agradezco, porque eso me impulsa a seguir trabajando como hace cualquier otra persona. Esa es la Arantxa que la gente no conoce", ha asegurado la barcelonesa.

Sobre el tema económico, Arantxa Sánchez Vicario ha explicado la diferencia entre aquella niña que llenaba los bolsillos de otros a su forma actual de gestionar sus finanzas.

"Yo me dedicaba exclusivamente a jugar al tenis. Sabía que ganaba dinero, pero depositaba toda mi confianza en otras personas para que se ocuparan de esos temas. No tenía motivos para desconfiar. Ahora sí que sé perfectamente lo que tengo", ha afirmado en el citado medio.