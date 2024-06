Markel Zubizarreta deja la Federación: "Tengo una propuesta irrechazable"

Markel Zubizarreta, director de fútbol femenino de la RFEF, ha anunciado que abandonará su cargo "por una propuesta del mundo de los clubes" que calificó de "irrechazable", "sobre todo atendiendo al contexto familiar y a nivel de crecimiento personal".

"Anuncio que esta semana acabará mi relación con la Real Federación Española de Fútbol. Ha sido una decisión difícil, tremendamente compleja. El mundo del fútbol, sobre todo en contexto de clubes, se mueve en estas fechas todo lo que es el mercado y la decisión viene dada por una propuesta del mundo de los clubes que sinceramente es irrechazable por mi parte, sobre todo atendiendo al contexto familiar y a nivel de crecimiento personal", comenzó diciendo en rueda de prensa.

Asimismo, Zubizarreta ha agradecido a todos los trabajadores del organismo el trato que han tenido con él: "Quiero agradecer a la RFEF su comprensión. Solo puedo agradecerles todo este tiempo que he estado. Estoy tremendamente agradecido a Pedro Rocha, como presidente de la Federación, y a Rafa del Amo, por haber pensado en mí. En todos los departamentos me he encontrado a gente con gran valía. El fútbol femenino queda en buenas manos".

Markel llegó a la federación el pasado 23 de noviembre como uno de los cambios del organismo para mejorar el fútbol femenino y avalado por su experiencia en el FC Barcelona, cuya dirección deportiva había dirigido durante seis años. De hecho, ha sido fundamental para que Patri Guijarro vuelva a la selección.