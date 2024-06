La ministra Saiz, sobre la equidistancia política de Unai Simón: "Esto va de ser racista o de no serlo"

El Gobierno ha presentado este viernes el balance de una campaña contra el racismo en el que han colaborado de forma conjunta el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y la Liga Nacional de Fútbol Profesional. En dicha intervención ha estado presente el presidente de LaLiga, Javier Tebas, y la ministra de dicha cartera, Elma Saiz, que ha aprovechado su intervención para comentar el posicionamiento de los jugadores de la selección española de fútbol.

La recientemente nombrada como ministra de Igualdad se ha referido así a las palabras del portero español Unai Simón. Hace unos días el guardameta opinó sobre que el francés Kylian Mbappé animase a los ciudadanos galos a votar contra la extrema derecha. "Es un tema político. Tenemos muchas veces tendencia a opinar demasiado de ciertos temas cuando no sé si deberíamos", espetó el guardameta del Athletic.

La ministra no ha dudado en valorar el posicionamiento del jugador y se ha mostrado tajante: "Estas cuestiones nos competen a toda la sociedad en nuestro conjunto, y con ello me refiero a todas las personas. Esto va de ser racista o de no serlo. Los mensajes tibios no tienen cabida, hay que dar siempre el más contundente y dar un ejemplo".

Al contrario que el portero o Daniel Carvajal, quien se posicionó en la misma línea, la atleta Ana Peleteiro sí que se mostró más crítica. "Si hay una corriente fascista en Europa después de lo vivido en la II Guerra Mundial, creo que los deportistas deben usar el altavoz para hablar sobre un tema preocupante. Mbappé está en su derecho de animar a los ciudadanos a votar", explicó mucho más rotunda la campeona de triple salto.

En este mismo acto, los dos organismos involucrados firmaron un convenio para hacer uso de MOOD (Monitor para la Observación del Odio en el Deporte). Así, Tebas también aprovechó para recalcar que España no es un país racista, aunque "es evidente" que hay conductas racistas. "Mientras haya un español o no español que se siente mal por insultos, hay racismo que hay que combatir. Los buenos no tenemos que permitir que los malos ganen y trivializar los insultos", espetó.