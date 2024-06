Verstappen domina con susto incluido, Mercedes se esconde y Sainz termina cuarto en los primeros libres de Austria

El neerlandés Max Verstappen inició el Gran Premio de Austria tal y como terminó hace unos días el de España: en primera posición. No obstante, no ha sido un inicio plácido y es que el tres veces campeón del mundo sufrió un susto después de quedarse parado en la recta de meta por un fallo en el motor. No obstante, pudo regresar a pista para marcar el mejor tiempo de una sesión en la que Sainz fue cuarto y Alonso décimo.

El de Red Bull marcó un tiempo de 1:05.685, 276 milésimas más rápido que el australiano Oscar Piastri (McLaren), que terminó segundo; y 370 milésimas menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que completó la tercera posición. Su compañero, Carlos Sainz, acabó en la cuarta posición a 443 milésimas, mientras que Fernando Alonso (Aston Martin) terminó décimo con un tiempo de 1:06.603.

En un fin de semana a sprint, la sesión transcurrió de forma atípica. Los pilotos solo salieron con blandos a falta de siete minutos para que terminara la sesión, a pesar de que la clasificación sprint se disputará a las 16.30h, por lo que muchos pilotos no pudieron marcar un tiempo representativo.

Buenas sensaciones de Mercedes

A pesar de que Mercedes dominó la sesión durante más de cuarenta minutos, cuando los pilotos sacaron el verdadero ritmo a relucir con el neumático rojo las tornas cambiaron, aunque con un contratiempo en el camino. Cuando faltaban 28 minutos para acabar, Verstappen se tuvo que parar en seco por un fallo en el motor que propició una bandera roja y que hizo pensar que el neerlandés podría no volver a salir a pista.

Nada más lejos de la realidad. Apenas unos minutos más tarde, el triple campeón del mundo salió de nuevo al trazado austríaco tras "un mínimo fallo en el motor", según explicaron posteriormente. Tras este pequeño contratiempo, el neerlandés marcó el mejor tiempo amenazando con repetir victoria nuevamente en un trazado en el que ya ha ganado en cuatro ocasiones.

A pesar de que Piastri pudo terminar con el segundo mejor tiempo, faltó por ver una buena vuelta de Lando Norris. Poco antes de que el cronómetro se pusiera a cero, el británico intentó marcar su mejor tiempo, aunque tuvo que abortar la vuelta tras irse a la grave en las últimas curvas. Así, los pilotos se marchan a la clasificación al sprint con una fotografía poco realista del rendimiento de los monoplazas.