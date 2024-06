Val d’Aran by UTMB, más que una enorme carrera: un compromiso

De un lado está la competición, Val d’Aran by UTMB, posiblemente la carrera de montaña que más ha crecido en los últimos años... en todo. Más de 6.000 corredores sueñan ya a deshoras con tocar la famosa campana de la meta de Vielha en cada una de las carreras que se disputarán del 3 al 7 de julio: VDA (163 km), CDH (110 km), PDA (55 km), EXP (32 km) y la SKY (15 km).

Y por otro, el compromiso. En esta nueva edición, se han implementado numerosas medidas, encuadradas dentro del programa UTMB® for the Planet, la estrategia de sostenibilidad de UTMB® Group, basada en tres pilares fundamentales: el medioambiente, el territorio, y las personas. El objetivo está claro y no es sencillo, conjugar el espectáculo y la enorme logística que conlleva una carrera de este tipo, con decenas de miles de personas conviviendo en el mismo área durante varios días, con el respeto al medio ambiente.

Tampoco se olvida la carrera de fomentar la igualdad, con acciones como Woman In Trail, colaborando por tercer año consecutivo con Corro y Soy Mujer y Transvia Sport. Se ofrece así la posibilidad de viajar junto a un grupo de mujeres con las mismas inquietudes y, sobre todo, hacer que más mujeres se sumen a las carreras de montaña.

Más premios

Además, en el marco de un compromiso continuo con el deporte, y con el propósito de apoyar las carreras deportivas de los atletas profesionales, tanto las UTMB® World Series Finals, las finales del circuito que se celebran a finales de agosto en Chamonix, como las UTMB® World Series Majors, en las que se encuadra HOKA Val d’Aran by UTMB® como final europea, aumentarán los premios económicos gracias a la nueva dotación económica HOKA Prize Purse.

De esta manera, los primeros en cruzar las líneas de llegada de la VDA, la CDH, y la PDA recibirán 5.000 euros, los segundos, 3.000, los terceros, 2.000, los cuartos, 1.250, y los quintos, 1.000 euros. Esto convierte a en la carrera con los premios más elevados de España. Un total de 73.500€ a repartir entre sus 3 principales modalidades. Un gran paso adelante al que seguirán más los próximos años.

Todo está a punto para que el espectáculo comience y nada falle. Queda por confiar en que esta vez el tiempo respete y, a diferencia del año pasado, el agua no haga acto de aparición. No obstante, la suspensión de dos carreras hace un año por una impresionante tormenta eléctrica también sirvió para comprobar el enorme sacrificio y trabajo de todo el equipo de seguridad de la carrera.

El Centro de Control de Carrera (CECOR), junto con los servicios sanitarios, voluntarios de montaña, y Refugis d’Aran, en colaboración con Pompièrs d’Aran y Mòssos d’Esquadra, velarán por la seguridad de todos los participantes. Más de 100 profesionales repartidos por toda la Val d’Aran trabajará para que cada carrera discurra sin incidentes.