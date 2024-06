El pésimo comentario del periodista Isaac Fouto a Irene Junquera que desata la polémica: "Pero llévate la cámara al baño"

El periodismo deportivo es uno de los focos más comunes y más expuestos a las polémicas en las redes sociales. La última controversia tiene como protagonista al periodista de la Cadena Cope Isaac Fouto, especialista en los temas federativos y arbitrales del fútbol español.

Todo sucedió durante la emisión en un canal de Twitch donde participaban el propio Fouto, su compañera Irene Junquera y el también periodista Rubén Martín, narrador habitual de partidos en Cope.

En un momento determinado de la retransmisión, Junquera se excusó diciendo que tenía que irse al baño y que apagaría la cámara, momento en el que Fouto le insistió en que se llevara la cámara "para ver todo lo que hacía". La petición del periodista llevó a un compañero a preguntarle si a él también le habría pedido que se llevara la cámara en caso de necesitar ir al baño. Ante la respuesta negativa de Isaac Fouto, "a ti no, pero a Irene...", el periodista responde tajante: "Un Rubiales de manual monstruo".

Consciente del jardín en el que ya se había metido, el periodista intentó echar balones fuera: "No me metáis en líos, no me metáis en líos". Pero se metió él solo y las redes sociales no tardaron en reproducir lo sucedido con todo tipo de comentarios críticos. "Este señor es vergonzoso, encima tiene los huevos de decir que no le metan en líos, cuando ha sido él solito quien lo ha hecho…", fue una de las réplicas al vídeo, que este viernes ya se contaban por miles.