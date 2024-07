Dani Olmo, la estrella de España que tuvo que marcharse a Croacia con 16 años para cumplir su sueño

La Roja vuelve a ilusionar, tras haber conseguido pasar de la fase de grupos en la Eurocopa 2024, el combinado español se sitúa ya como uno de los grandes favoritos para hacerse con el trofeo de campeones del torneo que se está disputando en Alemania.

Así, una de las grandes estrellas que aspiran a volver a hacer soñar a la afición española es Dani Olmo, el centrocampista de la Selección Española de Fútbol que no lo tuvo nada fácil para consolidarse como futbolista.

Así fueron los inicios de Dani Olmo

Decir que no al FC Barcelona es una decisión que muy pocos toman, pero Dani Olmo, con solo quince años, no dudó en que su futuro no pasaba por el primer equipo del club blaugrana. Así, el de Terrasaa, en Barcelona, emigró a Croacia para comenzar su carrera deportiva.

De esta manera, acompañado de sus padres y su hermano, Dani Olmo fichó por el Dinamo de Zagreb para lograr su objetivo: consolidarse como futbolista y, algún día, lograr formar parte de la Selección Española de Fútbol, algo que consiguió con solo 16 años.

Tras haber pasado por la Sub-16, los seleccionadores de las diferentes categorías se dieron cuenta del talento de Dani Olmo, que fue convocado con la Selección española Sub-21, con quien fue campeón de la Eurocopa Sub-21. Así, con 17 años, debutó con la absoluta de la Selección Española de Fútbol.

Ahora, el futbolista, que milita en el Leipzig, aspira a conquistar una nueva Eurocopa, esta vez con el primer equipo del combinado nacional dirigido por Luis de la Fuente.

El lado más personal de Dani Olmo

En lo que respecta a su vida privada, el futbolista catalán mantiene una relación sentimental con la influencer alemana Laura Schmidt que, más conocida como Laura Abla, cuenta con más de 145.000 seguidores en su cuenta de Instagram.