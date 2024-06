Dani Carvajal y su idea sobre España: "Lo único que quiero es un país seguro del que podamos presumir"

UEFA via Getty Images

Mientras las selección española prepara y espera el choque de octavos de la Eurocopa ante Georgia, Dani Carvajal se ha sentado en El Larguero de la Cadena SER. En él ha hablado el pronunciamiento político de Kylian Mbappé, además de su deseos para España.

"En el momento en el que opinas un determinado bando te va a apoyar y otro te va a criticar. Son unas opiniones insalvables", afirmó el defensa del Real Madrid al ser preguntado por esas palabras de su nuevo compañero.

Además, añadió que su intención es no entrar en este tipo de temas: "Yo como jugador me mantengo al margen de mi ideología política. Lo he hecho toda mi carrera y lo voy a seguir haciendo, al final el voto de cada uno es privado".

Aun así, el lateral español afirmó de Mbappé que "si él piensa que es lo correcto y lo que debe hacer pues adelante" y habló de lo que él quiere para el futuro de España.

"Yo lo único que quiero y deseo para mi país es que tengamos un país que prospere, un país en el que nos sintamos seguros, un país en el que se reduzca el paro, un país donde seamos todos felices y poder ir por el mundo con nuestra bandera bien alta presumiendo de que tenemos uno de los mejores pases del mundo", aseguró.