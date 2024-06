Jorge Martín y Marc Márquez, cara a cara en la rueda de prensa de MotoGP más tensa: "En el deporte hay que ser egoísta"

Mugello fue un antes y un después para Jorge Martín y Marc Márquez: el primero, que llegaba al GP de Italia como gran favorito para acompañar a Bagnaia el próximo año en Ducati, pilotará para Aprilia en 2025, mientras que el segundo se enfundará el mono rojo en el equipo oficial. Ambos se volvieron a ver las caras este jueves, antes de la carrera en Assen, en una rueda de prensa en la que han hablado sobre sus futuros.

"Me siento muy liberado, estoy supertranquilo y contento", confesó el madrileño sobre su fichaje por Aprilia, antes de reconocer que "mi sueño era ser piloto oficial, tener un soporte a nivel oficial y que un proyecto vaya en torno a mí". En este sentido, Martinator señaló que "creo que es la mejor opción posible, donde más van a empujar para que yo gane y creo que seré mucho más feliz donde voy a ir que en otro sitio".

El de San Sebastián de los Reyes también admitió que "llegué a Mugello con ciertas ideas, con cierta información que fue cambiando muchísimo durante el fin de semana y en cuanto finalizó la carrera entendí que quizás no estaba tan claro, con lo cual tenía que tomar una decisión".

"A veces en la vida las cosas no van como tú esperas o como deseas y sin duda fue un poco frustrante, no en Mugello, sino después", añadió al respecto. Por eso, "después de cuatro años de intentar llegar a la moto oficial", y tras entender que él "no era la mejor decisión para Ducati, y que lo era Marc", escogió "la mejor oportunidad que pude y creo que seré muchísimo más feliz en los próximos años y estaré en un equipo de fábrica, que era mi sueño".

Marc Márquez, por su parte, explicó cuál era su idea: "Podía estar cómodo en el Gresini con una moto oficial, pero no era una vía posible y el punto final es el movimiento a la Ducati oficial, que era lo que buscaba, la mejor moto en el mejor equipo".

"Yo con el que he hablado ha sido con Giggi Dall'Igna [ingeniero jefe y máximo responsable de Ducati] que vino después de la carrera [Mugello] y nos informó tanto a mí como a Jorge de su decisión. Me dijo que visto mi rendimiento con la moto de 2023, el puesto para la moto oficial era para mí, y señaló que podía aportar mucho al equipo y por eso intentaré dar el máximo tanto este año como el próximo", ha narrado sobre cómo se gestó su acuerdo con Ducati. "Claro que Martín se lo merecía, pero en el deporte hay que ser egoísta".

Sobre lo que espera de su llegada al equipo italiano, el de Cervera ha recordado que "llego al mejor equipo y la mejor moto de la parrilla en los dos últimos años, así que creo que me van a dar el mejor personal posible para extraer el máximo potencial de esta oportunidad".