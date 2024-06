Georgia, la peligrosa puerta a la gloria que debe derribar España

Cada Eurocopa deja una sorpresa. Y Georgia quiere ser la de Alemania 2024. Va por buen camino: en su primera participación, se ha metido entre las 16 mejores naciones de Europa de manera heroica, derrotando a Portugal (2-0) en la última jornada de la fase de grupos, para citarse con España en octavos de final.

¿Qué es lo que ha llevado a la selección georgiana al éxito? La gan clave, sin duda, la dio Willy Sagnol tras el partido ante el combinado luso: "Cuando eres el equipo pequeño de la competición, no tienes nada que perder. Pase lo que pase, no queremos tener arrepentimientos por no haber disfrutado o no haber sido nosotros mismos. No tenemos peso en las espaldas".

Sus palabras explican la sensación que Georgia deja sobre el césped: juega sin miedo, defendiendo en bloque bajo y sintiéndose poderosa al contraataque, mirando de tú a tú a cada equipo con el que se ha encontrado hasta ahora. Lo mismo hará con la selección española. "Respetamos a España porque hemos jugado mucho contra ellos y lo hemos hecho bien, pero hemos demostrado que se puede jugar contra cualquiera y ganar", aseguró Kvicha Kvaratskhelia, su líder.

El delantero del Nápoles es, precisamente, uno de los grandes artífices de la explosión del único debutante de esta Eurocopa. Ante Portugal, abrió la lata con un remate soberbio, lleno de confianza pese a no haber conseguido anotar en los dos duelos anteriores, y firmó un auténtico partidazo. Su actuación le sirvió para ser elegido mejor jugador del choque. Además, es el segundo mejor regateador del torneo, con 21 regates completados, solo uno por detrás de Dembélé y Doku, empatados en la primera posición.

Pero Kvaratskhelia no es el único culpable del gran rendimiento de la selección georgiana. Su pareja en ataque es el máximo goleador de esta Eurocopa. Su nombre es Georges Mikautadze, es delantero del Metz, donde ha hecho 13 goles en 20 partidos de Ligue 1, y en el torneo continental ha visto portería en los tres partidos que ha disputado hasta ahora. Uno a Turquía, otro a República Checa y otro a Portugal, estos dos últimos desde el punto de penalti, donde es todo un seguro. A ese olfato goleador suma también un buen juego de espaldas y una gran visión. Sin ir más lejos, fue el asistente del tanto de Kvaratskhelia a Portugal.

En el lado contrario del terreno de juego está el tercer nombre propio de esta selección:Giorgi Mamardashvili. El guardameta del Valencia ha encadenado recital tras recital para sostener a los suyos cuando más difíciles se ponían las cosas. No por nada es el portero que más ha atajado en la Eurocopa: 20 paradas en tres partidos, siete más que su inmediato perseguidor, el rumano Florin Nita. Contra Portugal, el partido más importante en la historia de Georgia, el cancerbero sacó hasta cinco manos para salvar a los suyos y desquiciar a la delantera lusa. Su siguiente reto será frenar a una España que ha hecho cinco goles en esta Euro y no ha recibido ninguno.

Las debilidades de Georgia

Pese a presentar una línea de cinco atrás para echar el cerrojo a su portería, su defensa hace aguas. La falta de experiencia en grandes escenarios y demás calidad penalizan al equipo de Sagnol, al que no le queda otro remedio que aferrarse a los milagros de Mamardashvili. Georgia tampoco destaca especialmente por tener un centro del campo muy creativo, lo que muchas veces le ha hecho perder oportunidades. Ahí buscará hacer daño la España más directa y vertical de la última década para derribar una peligrosa puerta hacia la gloria.