Aleix Espargaró, crítico con Marc Márquez y su fichaje por Ducati: "Para mí se ha disparado en un pie con él"

Solo se han celebrado siete carreras esta temporada en MotoGP, pero todas las miradas están ya puestas en la parrilla de 2025. El movimiento de pilotos, especialmente el fichaje de Marc Márquez por Ducati y el adiós de Jorge Martín a Pramac para apostar por Aprilia, acapara los focos. Y sobre ello se ha pronunciado Aleix Espargaró, que colgará el mono al término de este curso.

El piloto de Aprilia ha considerado que su equipo "ha pescado bien" con las firmas de "dos buenos pilotos" para la próxima campaña, en la que serán Martín y Bezzechi quienes estarán en el garaje, y ha mostrado sus dudas por la apuesta de Ducati por Marc Márquez.

"Han cogido a uno de los mejores pilotos de la historia. Eso es indudable. Marc tiene un talento increíble, pero sobre todo tiene un hambre que es una locura, pero para mí se han disparado en un pie", ha declarado en el diario AS el español, que ha recordado que "han perdido seguramente a dos motos en Pramac, tres pilotos con un talento descomunal".

En este sentido, Espargaró ha apuntado que "no se han a ido a la F1, sino que han reforzado a las dos fábricas que más cerca tienen, como KTM, que ha hecho un superequipazo, y a Aprilia". "Veremos si la apuesta todo a uno les sale bien o no, sólo el tiempo lo dirá", ha concluido.

El de Granollers también ha valorado el próximo Gran Premio en Assen: "La Aprilia siempre va muy bien aquí y yo siempre he ido bien con todas las motos". Además, ha señalado que "yo doy siempre todo y hay carreras, como en Mugello, que me fue imposible estar dentro de los 10 mejores".

"Cuando no soy capaz de ser competitivo el único que me gana es Maverick, y estoy muy cerca y tampoco él está para ganar", ha reconocido, al mismo tiempo que ha valorado que "Aprilia este año tiene cuatro pilotos muy competitivos y cuando las motos no funcionan, los cuatro no estamos delante, así que hay que mejorar la moto".