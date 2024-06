Marc Márquez afirma que tiene más tirón comercial que Jorge Martín: "Sí, claro"

El fichaje de Marc Márquez por el equipo oficial de Ducati para 2025 ha sido uno de los movimientos más sorprendentes de los últimos tiempos no por las partes implicadas, sino porque todo apuntaba a que el compañero de Pecco Bagnaia durante la próxima temporada sería el actual piloto de Pramac, Jorge Martín.

Ante la negativa de Marc Márquez a seguir bajo el paraguas de la fábrica italiana sin estar a los mandos de una moto actual, Ducati se decantó por el ocho veces campeón mundial, por lo que Martín decidió marcharse de la estructura que sostiene los últimos cuatro títulos de constructores, con rumbo a Aprilia.

En la previa de la carrera que tendrá lugar este fin de semana en el circuito de Assen, Países Bajos, Márquez ha respondido ante los medios, que, entre otras cosas, le han preguntado si "vende más que Jorge Martín". El aún piloto de Gresini no ha dudado en responder: "Sí, claro".

El catalán ha querido aclarar que no se trata de un ataque a su compatriota "No es [algo] malo", y también ha especificado que "esto se lo tenéis que preguntar a la gente de Ducati si ha influido o no. Yo he hablado con Gigi Dall'Igna, que vino después de la carrera, y ahí es donde nos informaron a mí y a Jorge. Vino al motorhome y me dijo: 'He visto tu rendimiento con la [moto de] 2023 y hemos decidido que el puesto para la oficial sea tuyo, porque nos puedes aportar mucho al equipo'."

A pesar de conocer su futuro, el piloto español ha querido reiterar su compromiso con Gresini hasta el final de la presente temporada: "Yo intentaré dar el máximo este año y el que viene".