Nacho: "No necesito una despedida como la de Kroos para sentirme querido"

La próxima temporada Nacho ya no jugará con la camiseta del Real Madrid después de 23 años en el club tras haber fichado por el Al Qadsiah. El jugador, a pesar de su gran trayectoria en el club blanco, el cual llegó como canterano, no ha tenido ocasión de despedirse todavía de los madridistas. Por ello, ha querido explicar en rueda de prensa el motivo de su complicada decisión.

"Necesitaba vivir una nueva experiencia. Ni soñado hubiese tenido un final así en el Real Madrid. Ha sido una decisión muy difícil y muy meditada. Le he dicho a mi mujer que el cariño que he sentido estos días es el mayor título de mi carrera", ha comenzado diciendo el jugador de la selección española de fútbol.

Asimismo, ha explicado los motivos por los cuales ha decidido marcharse esta temporada: "No hay nada que me quede por ganar con esta camiseta. No significa que ya no tenga ambición. Entiendo que a mucha gente le parezca rara la decisión. Siempre he tomado buenas decisiones y esta ha sido muy premeditada. La anterior temporada ya tuve dudas, pero creo que un final tan bonito como este era imposible".

El jugador también ha confesado por qué no anunció que se iba del club antes de terminar la temporada: "Mi confianza con el club es tan grande que ellos hasta el último momento me han esperado a tener el equipo firmado. Cuando Toni se despidió yo ya sabía que me iba a ir, pero no había nada firmado hasta hace unos días y me esperaron. Me hubiera encantado despedirme del Bernabéu, pero no necesito una despedida como la de Kroos para sentirme querido".

"Siempre tuve claro que nunca me querría enfrentar al Real Madrid. Para jugar en Europa me hubiese quedado. Necesitaba una experiencia completamente diferente. Enfrentarme al Real Madrid nunca ha sido una opción", ha dicho sobre los motivos por los cuales irse a jugar a Arabia.

Por último, ha confesado lo complicado que es ser defensa del Real Madrid: "No es fácil, te enfrentas a los mejores todo el tiempo y la presión es grande. Me alegraría mucho que Carvajal pudiese ganar un balón de oro".