"No es lo mismo volver tras ser madre que de una lesión": Caroline Wozniacki reivindica más ayudas para las tenistas

La maternidad se ha convertido en todo un reto para las deportistas. En muchas ocasiones se ven obligadas a rechazar a su sueño de ser madres o, en cambio, a interrumpir su carrera deportiva para cumplir ese deseo. No solo se encuentran con problemas durante el embarazo, también después. Y sobre ello ha alzado la voz Caroline Wozniacki, tenista exnúmero uno del mundo que de 2019 a 2023 tuvo un parón para tener a sus dos hijos.

"Creo que debería hacerse más por las mujeres que regresan de su baja por maternidad. Se ha analizado porque obviamente ahora hay más jugadores que quieren volver pero, al mismo tiempo, no es lo mismo que volver de una lesión", ha asegurado la danesa.

Además, la tenista habló de su experiencia tras convertirse en madre: "Como alguien que regresó después de casi cuatro años, cuando das a luz y el cuerpo se recupera, has desarrollado un ser humano dentro de ti, hay muchos cambios que suceden en el cuerpo después de eso. Las mujeres merecen más tiempo para pensar: 'Está bien, ahora estoy lista, realmente puedo prepararme y prepararme para competir al más alto nivel".

Esta reivindicación de la danesa llega a raíz de la reacción de su padre al enterarse de que no sería invitada a participar en el Open de Roma y en Roland Garros.

"Mi hija no tiene un ranking protegido porque tuvo una larga pausa. Y eso está bien. Pero, ¿no merece la pena ayudar a una chica así si decide volver? La WTA considera no actuar. Caroline fue número uno del ranking y contribuyó a aumentar la popularidad del tenis, pero resulta que ya no es bienvenida", rajó Piotr Wozniacki.

Tras esas palabras de su padre, la tenista guardó silencio durante un tiempo. Sin embargo, luego rompió su silencio con estas declaraciones y afirmó también: "Todos conocemos a mi padre, yo la que más, sabemos que a veces se adelanta un poco a sí mismo y dice cosas que no tocan".