La peor noche de Cristiano Ronaldo ante Georgia: acaba sustituido, ve una amarilla por protestar y se le abalanza un fan

La noche de este miércoles dejó una gran sorpresa en la Eurocopa: Georgia ganó por 2-0 a Portugal en lo que fue una noche para el olvido para Cristiano Ronaldo.

No fue un buen partido para el portugués, el cual no jugó bien, fue sustituido en el minuto 65 y terminó discutiendo con todo el mundo. Roberto Martínez apostó por CR7 como titular en un encuentro en el que Portugal no se jugaba nada, ya que tenía asegurada la primera plaza de su grupo tras haber ganado en los dos anteriores encuentros.

El jugador del Al Nassr buscó el gol, pero no lo encontró, y es que aún no ha anotado ninguno, algo poco habitual en él. De hecho, tal era su ambición por marcar que incluso recriminó a un compañero suyo que no le dejase rematar en una ocasión un saque de falta sobre la línea de gol.

Tremendo esto que le ocurrió anoche a Cristiano Ronaldo. Es absolutamente flipante pic.twitter.com/zJ38l7wuRy — Manu Heredia (@ManuHeredia21) June 27, 2024

No obstante, las protestas de Cristiano no habían hecho más que empezar. Primero recriminó al árbitro un penalti por un agarrón que el colegiado decidió no pitar. De hecho, por ello, el jugador se llevó una amarilla por protestar.

Asimismo, CR7 pidió un segundo penalti en la segunda pitad, el cual tampoco pitó el árbitro. Y, aunque el portugués tuvo algunas ocasiones buenas, acabó sustituido a los 65 minutos de partido, visiblemente cabreado, algo que demostró al dirigirse al banquillo cuando dio una patada a una botella.