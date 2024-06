Los motivos por los que Carolina Marín no es la abanderada de España en los Juegos Olímpicos de París

España ya tiene abanderados para los Juegos Olímpicos de París 2024. Támara Echegoyen y Marcus Cooper portarán la rojigualda en la ceremonia inaugural de la cita olímpica. La participación del piragüista parecía clara desde el primer momento, pero ha sorprendido la designación de la regatista en lugar de Carolina Marín, mucho más reconocida a nivel nacional e internacional.

Sin embargo, hasta llegar a estas designaciones, que suceden a Saúl Craviotto y Mireia Belmonte, abanderados en Tokio 2020, se han tenido en cuenta varios requisitos. Echegoyen y Cooper, por supuesto, los cumplen.

Se tiene en cuenta tener le mejor palmarés, número de participaciones en Juegos Olímpicos y los obstáculos organizativos. Esto último es lo que ha descartado por completo a la jugadora de bádminton para cumplir su sueño de ser abanderada de España.

Maialen Chourraut era la mejor posicionada para portar la bandera española en París. Con una medalla de oro en Río 2016, una plata en Tokio 2020 y un bronce en Londres 2012, la piragüista estaba destinada a ser abanderada, pero finalmente ha renunciado porque compite al día siguiente de la ceremonia y no cumpliría con el descanso necesario, como ya adelantó en 20 Minutos hace unos meses.

Tras la renuncia de Chourraut, Támara Echegoyen, Fátima Gálvez y Carolina Marín eran las mujeres mejor posicionadas, en ese orden. Todas ellas cuentan con una medalla de oro, por lo que pasaba a valorarse las siguientes posiciones en otros Juegos Olímpicos.

Echegoyen acabó cuarta en Río 2016 y Tokio 2020; Gálvez fue cuarta en Rio 2016 y quinta en Londres 2012; y Carolina Marín, además del oro, solo cuenta con otra participación, en Londres 2012, cuando no pasó a las eliminatorias. No pudo estar en Tokio 2020 por lesión.

Además, la onubense habría tenido que rechazar la propuesta de ser abanderada por temas organizativos, pues su estreno, como el de Maialen Chourraut, está previsto para el día después de la ceremonia inaugural.

"Me encantaría ser la abanderada, aunque hay que tener en cuenta que compito al día siguiente de la ceremonia y en esta hay que estar ocho o nueve horas de pie. Si desde el COE pudiesen hacer algo para cambiar el horario o proponer jugar el segundo día, lo facilitaría en caso de que me propusiesen. Pero si serlo va a poner en peligro mi gran objetivo, sin ninguna duda tendré que decir que no", señaló recientemente.