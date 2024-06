Isaac Morillas, primer fotógrafo español galardonado en los Premios Mundiales de Fotografía Deportiva

El fotógrafo español Isaac Morillas Sánchez ha sido galardonado con el segundo premio -Plata- en la clasificación general de la quinta edición de los prestigiosos premios internacionales de fotografía deportiva “World Sports Photography Awards”.

Morillas se hizo con el premio con su fotografía titulada “A new superhero? The perfect match between a spotlight and a head”. Esta es la primera vez que un fotógrafo español consigue posicionarse entre las tres mejores fotografías deportivas de todo el mundo.

1.400 imágenes presentadas

En este año 2024 se han presentado más de 1.400 imágenes, todas ellas tomadas en eventos deportivos que tuvieron lugar durante el año 2023, procedentes de más de 83 países, y que se han dividido en 24 categorías, correspondientes cada una de ellas a diferentes disciplinas deportivas.

En la fotografía, tomada durante los Campeonatos de Europa de Yerevan (Armenia) en abril de 2023, se puede observar al halterófilo checo Frantisek Polak durante uno de sus intentos en arrancada, justo en el momento exacto en el que uno de los focos móviles de luz que decoraban el interior del estadio armenio coincidía con la cabeza y la mirada del levantador.

"La foto la llevaba planificando varios días, ya que en las sesiones previas vi esos haces de luz, pero no fue hasta el tercer día de competición cuando decidí colocarme casi en paralelo a la plataforma, esperar, enfocar y probar. Por fin, tras varios intentos, lo logré", explica a 20minutos Morillas.

Además de segundo en la competición general, con esa imagen del deportista checo logró el primer puesto -Oro- en el apartado en el que se presentaba, Otros, donde compiten deportes que no tienen categoría propia.

Morillas ya obtuvo este mismo reconocimiento en la edición de 2022 con una fotografía tomada al campeón plímpico chino Chen Lijun durante los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. También, en la edición del 2023 obtuvo un accésit -"Mérito Especial”- con la fotografía “Italian Power”.

El campeón olímpico chino Chen Lijun, en otra imagen premiada de Morillas ISAAC MORILLAS

Morillas, de 35 años y nacido en Güéjar Sierra (Granada), se especializó en fotografía de halterofilia no por casualidad. Antes de ponerse detrás de las cámaras fue miembro de la selección nacional española y estuvo becado, como Deportista de Alto Nivel, en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid durante siete años, pero una lesión en su codo derecho le apartó de la alta competición.

Trabajo pasional

La pasión por la fotografía la heredó de su abuelo paterno, Joaquín, y tras terminar sus estudios, pudo desarrollarla dentro de la Real Federación Española de Halterofilia, como su director de comunicación. Luego fundaría su propia empresa, World Weightlifting Media.

En todos estos años, Morillas ha cubierto múltiples campeonatos del Mundo y Europeos, pero, como para cualquier deportista, su sueño era poder estar presente en unos Juegos Olímpicos y lo cumplió en Tokyo 2020, cubriendo la competición de halterofilia, trabajando para diferentes federaciones nacionales y deportistas.