A poco menos de un mes de que comiencen los Juegos Olímpicos de París, Ana Peleteiro ya sueña con conquistar el oro olímpico. La gallega, que se acaba de proclamar campeona de Europa, no solo está centrada en lo deportivo, sino en hacer frente a asuntos sociales y políticos de actualidad, como es el racismo, algo que la afecta directamente.

"En Europa hay una corriente fascista que ha ganado mucho poder en los últimos años y creo que la gente que tenemos un altavoz tenemos que hablar para que la gente sea consciente de lo que hay", ha confesado la triplista en una entrevista a RTVE.

Asimismo, Peleteiro habla de los numerosos insultos racistas que recibe desde hace meses, así como sus compañeros del equipo nacional de atletismo. No obstante, asegura que a ella no le afectan: "A mí no me puede afectar lo que diga un ignorante".

ANA PELETEIRO 🇪🇦 Meeting de Madrid Continental Tour Silver🏃‍♀️en Triple Salto logra un salto de 14.36



🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥pic.twitter.com/nmtAEfEb95 — JJOO Paris 2024 (@Tokio20206) June 21, 2024

Por ello, considera que este tipo de comportamientos deben ser penalizados y tener consecuencias. La atleta de triple salto, que consiguió el bronce en los Juegos de Tokio, también habla si siente presión por conseguir resultados: "Cuanta más presión o más foco se ponga sobre mí, mejor me irán las cosas".

En este sentido, la gallega es una de las deportistas con mayor recorrido a nivel mundial en cuanto a seguidores: "Me siento muy querida por todo el mundo, siento que la gente presta atención a todo lo que hago y es una motivación saber que la gente que no vaya a París estará apoyándome".