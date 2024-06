Lluvia de críticas a Bellingham por su nulo rendimiento con Inglaterra: "El tipo se cree Messi paseándose por el campo"

Jude Bellingham, tras anotar el gol del triunfo en la primera jornada de la Eurocopa ante Serbia (0-1), ha desaparecido por completo. El mal rendimiento del centrocampista inglés durante los encuentros frente a Dinamarca (1-1) y Eslovenia (0-0) ha generado un ambiente de crispación entre los aficionados y las primeras -y duras- críticas ya se han hecho notar sobre la principal estrella del equipo de Gareth Southgate.

"Habíamos puesto a Jude Bellingham en un pedestal. Es uno de nuestros hombres estrella, pero esta noche estuvo fuera de él. Parecía un poco cansado. Esperamos que impulse al equipo en los siguientes partidos. Parece que fue una noche frustrante para él", reconoció la exfutbolista inglesa Ellen White en la BBC.

Preocupa su estado de forma

Bellingham fue la viva imagen de una Inglaterra decepcionante que no pudo derribar el muro esloveno comandando por Jan Oblak. A pesar de ofrecerse continuamente a sus compañeros durante el encuentro, el centrocampista del Real Madrid ofreció una de sus peores versiones en lo que llevamos de temporada: lento, sin ideas, fatigado y sin ninguna pizca o destello de calidad.

Las estadísticas resumen a la perfección el encuentro de Jude ante el combinado esloveno: no registró ningún disparo, no creó oportunidades de peligro, ninguna de sus entradas fueron exitosas, cero pases completados cerca del área, 22% de duelos ganados (el peor de su equipo) y perdió la posesión hasta un total de 16 veces, unos preocupantes datos que no coinciden con la clase y la grandeza de la estrella británica.

El periódico The Sun, tras el encuentro, aseguró que las opciones de Inglaterra por hacerse con el trono europeo pasan, en gran parte, por el acierto del joven jugador de 20 años: "Bellingham necesita volver a convertirse en el superhéroe de Inglaterra o no tendrán posibilidades de ganar la Eurocopa".

Duras críticas en redes sociales

Los aficionados ingleses no quisieron perder la oportunidad para criticar en sus cuentas oficiales de 'X' (antes Twitter) el mal partido de Jude Bellingham. "El tipo se cree Messi paseándose por el terreno de juego"; "La gente piensa que es mejor que Palmer"; "Está acabado"; o "Lleva sin jugar al fútbol desde Navidad", son algunos de los comentarios más significativos que se han podido apreciar en esta red social.