Croacia, eliminada de la Eurocopa

Los empates de Inglaterra, ante Eslovenia (0-0), y Dinamarca, ante Serbia (0-0), este martes han confirmado la eliminación de la Eurocopa de Croacia, cuyas opciones de continuar en el torneo continental eran mínimas tras contra Italia (1-1) en la última jornada de la fase de grupos.

El conjunto balcánico necesitaba un milagro para seguir en la Euro, pues ya no dependía de sí misma. Primero, tenía que mirar hacia el grupo C y esperar que los Three Lions tumbasen a los eslovenos por tres o más goles, así como que Dinamarca venciese a Serbia.

No sucedió ni una cosa ni la otra. Porque ni Inglaterra ni Dinamarca fueron capaces de romper la igualdad en el marcador y no pasaron del empate a cero en sus respectivos partidos.

Además, Croacia debía estar también pendiente al grupo F este miércoles: para poder seguir en la Eurocopa, Turquía y Portugal, que se verán las caras con Georgia y República Checa, respectivamente, tenían que ganar sus choques.